iPhony s iOS 13.3.1 se při připojení na 4G/ LTE přehřívají. Chyba Applu to možná není

Přestože nám dokáží technologie výrazně usnadnit naše životy, čas od času nám přidělají i slušné vrásky na čele – zejména tehdy, když ne zcela správně fungují. Tyto problémy se samozřejmě nevyhýbají ani Applu a jeho zařízením, která jsou pro mnohé z nás denním chlebem. S jedním poměrně nepříjemným problémem se v poslední době potýká i několik členů z naší redakce a jelikož se zdá, že nebudeme jediní, o jeho projevy se s vámi podělíme. Jedná se konkrétně o zdánlivě ničím nezaviněné přehřívání iPhonů s iOS 13.3.1.

S výrazným zahříváním iPhonů s iOS 13.3.1 jsme se poprvé setkali zhruba před třemi týdny u modelu 11. Do té doby skvěle fungující telefon, který využívá jeden z členů naší reakce denně od jeho vstupu do prodeje, se zničehonic při běžné činnosti velmi zahřál a zhruba do tří hodin se téměř ze 100% baterie vybil na nulu. Problém nicméně stačilo vyřešit nabitím telefonu a jeho restartem. Víceméně stejný scénář potkal dalšího člena redakce asi před dvěma týdny u iPhonu XS. Vybití baterie sice tentokrát tak rychlé nebylo, nicméně bylo pořád o poznání rychlejší než je běžné a i teplota telefonu byla mnohem vyšší – to vše přitom při naprosto standardním využívání telefonu. Posledním hřebíčkem do rakve pak byl několik dní starý problém s iPhonem 11 Pro, který se stejně jako předešlé dva modely zničehonic výrazně zahřál a úroveň jeho nabití začala klesat rychlostí blesku.

Testování třech problémem postižených telefonů nás dovedlo k myšlence, že za vším stojí špatně fungující 4G/LTE připojení, které z nějakého záhadného důvodu spotřebovává daleko více energie než obvykle. Tuto teorii jsme si následně potvrdili dalším testem, kdy jsme na deseti redakčních telefonech využívali v průběhu dne jen 4G/LTE připojení a prováděli na nich elementární úkony. Celkem 6 modelů z 10 se za pár minut začalo výrazně zahřívat a vybíjet. Nutno podotknout, že se jednalo jak o modely starší, tak i ty představené v loňském roce. Zdá se tedy, že se chyba týká víceméně všech iPhonů kompatibilních s iOS 13.3.1.

Jen my, Evropa, nebo celý svět?

V tuto chvíli bohužel nedokážeme říci, zda se problém týká celého světa či jen určitých zemí nebo oblastí. Při hledání obdobných problémů v zahraničí jsme totiž sice narazili na zmínky o velkém přehřívání v iOS 13.3.3 či starších iOS, avšak mnoho vazeb na 4G/LTE připojení tyto potíže neměly. Na druhou stranu však nebyly příliš specifikované a tudíž se nedá vyloučit, že za nimi problémy s mobilním datovým připojením je. Pokud bychom však kalkulovali s problémy s datovým připojením, jako nejpravděpodobnější vysvětlení jejich vzniku se nám jeví v současnosti pandemie koronaviru a s ní spojená zátěž internetových sítí. Problémy nám totiž odstartovaly zhruba před třemi týdny, kdy se začala Evropa s problémy potýkat a v poslední době gradují stejně jako graduje situace v Evropě. Je tedy vcelku možné, že mobilní datová síť zkrátka “jen” nefunguje zcela standardně a telefony se kvůli tomu snaží hledat zjednodušeně řečeno body, ke kterým se mohou připojit, jelikož nejsou obsazené. Toto hledání však je poměrně značně energeticky náročné, což s sebou přináší jak vyšší spotřebu, tak i zvýšenou teplotu zařízení.

Pokud by se jednalo o problém s připojováním na sítě, zřejmě by byl pro Apple neřešitelný, jelikož jeho zařízení funguje ve své podstatě správně a jen reaguje na nestandardní situaci ve světě. Jedná-li se však o softwarovou chybu v iOS, což se samozřejmě vyloučit také nedá, nezbývá než doufat, že se jejího odstranění dočkáme v rámci chystaného iOS 13.4, který vyjde pro veřejnost už zítra. A co vy, zpozorovali jste v poslední době také problémy s přehříváním telefonu na 4G/LTE? A pokud ano, podařily se vám vyřešit?