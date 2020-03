Unikly další vylepšení a novinky iOS 14

iOS 14 si sice svou premiéru odbude teprve zhruba za tři měsíce, už nyní o něm však víme spoustu zajímavých detailů. Před nedávnem totiž Applu unikl kód testovací verze iOS 14, ze kterého se dá lecco vyčíst. Po detailech ohledně ciferníků Apple Watch či designových úpravách domovské obrazovky se dnes dozvídáme o vylepšení Apple Maps a CarPlay.

Apple Maps

Nový iOS 14 přinese další zajímavé novinky do Apple Maps. Nově by přes ně mělo být velmi jednoduché zjišťovat nejdůležitější informace o Apple Storech. Jít by mělo například pár tapnutími prstem dohledat, jak moc je ve vámi nalezeném Apple Storu na mapě vytížený Genius Bar a tedy i to, jestli má smysl tento obchod v případě potřeby hlubší konzultace navštívit. Přes Apple Maps by měly být dostupné rovněž i nabídky oprav, které dané obchody provádí. Velmi zajímavou novinkou pak má být i možnost zkontrolovat přes Apple Maps dostupnost určitých produktů, přičemž v případě jejich nedostupnosti vám aplikace sama nabídne nejlepší alternativy, které jsou v daném obchodě dostupné. Příjemným bonusem pak bude u Apple Maps v iOS 14 zobrazování detailnějších informací i o některých autorizovaných servisech, kinech spolupracujících s Applem a dalších obchodech. Rozsah těchto informací je nicméně zatím nejasný.

CarPlay

Velmi zajímavého oživení se dočká i CarPlay, ve kterém půjde podle kódu iOS 14 nově nastavit vlastní tapeta, která nebude absolutně závislá na pozadí iPhonu. Díky tomu si tak budete moci svůj palubní počítač přizpůsobit mnohem lépe než kdykoliv předtím. A pozor – zdá se, že tapeta v CarPlay půjde nastavit tak, aby se automaticky měnila z tmavého režimu do světlého a naopak. Jinými slovy – chovat by se měla přesně jako na iPhonu, což je rozhodně vítaná novinka.