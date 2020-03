Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 13.4 GM ve srovnání s iOS 13.3.1

Od vydání ostré verze iOS 13.4 už nás dělí jen pár dní, což nám Apple včera oficiálně oznámil. Po tomto sdělení vydal i v pořadí již šestou betu iOS 13.4, můžeme tedy vidět, jakým směrem se operační systém těsně před vydáním ubírá ze strany celkové plynulosti. Test provedl opět youtubový kanál iAppleBytes, který porovnal oba systémy u iPhonů SE, 6S, 7, 8 a XR.

zvýšená plynulost systému by měla být nejlépe pozorovatelná, jak pravidelně Apple deklaruje, u starších modelů. U iPhonu SE naběhl systém asi o vteřinu rychleji, což je jistě dobrá zpráva. Avšak závěry je možné dělat až po spuštění aplikací třetích stran, jejichž plynulost otevírání vždy napoví, jak to se systémem po stránce rychlosti je. Zde to vypadá skutečně dobře, neboť na šesté betě pracují rychleji aplikace jako VK, Twitter a Facebook. O něco rychleji se naopak na nejaktuálnějším iOS spustí Subway Surfers, jsou to ale desetiny vteřiny. Operační systém iOS 13 u iPhonu 6S naběhne opět přibližně o vteřinu rychleji na šesté betě. Co se svižnosti spouštění aplikací týče, spíše se nedá vybrat vítěz, poněvadž desetinu k dobru mají u různých aplikací oba operační systémy.

Obdobnou situaci se spuštěním iOS máme i u iPhonu 7. Avšak některé aplikace reagují rychleji na iOS 13.3.1. Jde například o Twitter a Apollo for Reddit. Opět se ale nejedná o nic zásadního a i zde můžeme říct, že iOS 13.4 tomuto modelu svědčí. U iPhonu 8 můžeme zas a znova vidět domovskou obrazovku iOS 13 dříve na šesté betě. Zde lze při otevírání aplikací pozorovat podobný scénář jako u iPhonu 6S, tedy o desetinu vteřiny rychlejší otevření různých aplikací na obou systémech. I u nejnovějšího z testovaných můžeme sledovat svižnější naběhnutí systému na šesté betě. Zde můžeme vidět rychlejší práci Youtube a Facebooku na aktuálním iOS. Na betě naopak Twitteru a VK.

Závěrem můžeme říct, že zlepšení je možné nejvíce pozorovat u iPhonu SE, což je pro vlastníky tohoto modelu jistě dobrá zpráva. U ostatních naopak je příjemné vidět, že iOS nezpomaluje, což v minulosti nebývalo pravidlo. Závěrem je na místě sdělit, že se jedná o betu a do vydání ostré verze zbývá necelý týden. I za těch pár dní se ale může mnoho stát. Jako příklad uvedu rozdíl mezi betou „3“a „4“, kdy druhá jmenovaná pracovala o dost lépe. Doufejme tedy, že výsledek bude obdobný. Moudřejší budeme již k večeru 24. března.