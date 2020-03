7 velmi užitečných, ale nedoceněných aplikací a komplikací na Apple Watch

Většina z nás používá Apple Watch převážně jakožto každodenního pomocníka, který nás má udržet v kondici a s dobrým zdravím. Kromě notifikací pro postavení se či nadechnutí však umí Apple Watch zprostředkovat také mnoho dalších notifikací, a to prostřednictvím aplikací třetích stran. Kromě toho nabízí různé aplikace perfektní komplikace, které určitě využijete. Pojďme se v tomto článku podívat na 7 skvělých, ale nedoceněných aplikací, o kterých jste možná neměli ani tušení.

Parcel

Přiznejme si, kdo z nás nemiluje objednávání a rozbalování balíčků. Je jedno, zdali si objednáte nějakou velkou věc za několik tisíc, anebo nějakou „kravinku“ za pár kaček z AliExpressu. Ve všech případech netrpělivě po stisknutí tlačítka Objednat čekáte na to, až se před vaším domem objeví poštovní auto a pošťačka vám tento balíček hodí do schránky. Tohle čekání si však můžete zjednodušit tak, že si stáhnete aplikaci určenou pro sledování balíčků. Těch je k dispozici hned několik, ale mnoho z nich nepodporuje verzi aplikace na Apple Watch. Za sebe mohu doporučit aplikaci Parcel, která aplikaci na hodinky nabízí a je velmi přehledná. Je k dispozici zdarma, avšak pro zobrazování notifikací si musíte předplatit plnou verzi, která vyjde na 59 korun ročně.

Things 3

Pokud máte problémy s každodenní produktivitou a z práce se často cítíte demotivovaní, tak by vám v této situaci dost možná mohla pomoci aplikace, která se stará o zlepšení vaši produktivity. Mnoho uživatelů si na tyto aplikace jednoduše nezvykne a po chvíli je přestane používat. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že jsou aplikace ke zlepšení produktivity mnohdy opravdu užitečné a dokáží vám zásadně změnit pracovní život. V případě, že sáhnete po aplikaci Things 3, tak získáte v rámci Apple Watch také perfektní komplikaci. Ta vám dokáže na Apple Watch rychle zobrazit například nadcházející úkoly a další informace, které jsou pro vás důležité.

Dark Sky Weather

Všemožných aplikací, díky kterým můžete sledovat na vašich jablečných zařízeních počasí, je k dispozici hned několik – a to včetně té nativní, která dosti lidem postačuje. Co se týče Apple Watch, tak zde však nativní aplikace všem uživatelům jednoduše vyhovovat nemusí, a právě proto byste měli sáhnout po nějaké alternativní. Jedna z těchto skvělých aplikací, kterou si můžete na Apple Watch stáhnout, je Dark Sky Weather. Tato aplikace nabízí perfektní komplikaci, v jejíž menší verzi si můžete zobrazit nějaké základní informace o teplotě či počasí jako takovém. Ve větší komplikaci poté najdete ještě více těchto dat. Jestli jste si tedy chtěli na vaše Apple Watch pořídit lepší aplikaci na počasí, tak je Dark Sky Weather to správnou volbou.

ActivityTracker

Apple Watch slouží především k tomu, aby dokázaly perfektně a přesně sledovat vaši pohybovou aktivitu. Veškerá data o zdraví a aktivitě můžete sledovat ve stejnojmenných aplikacích. Bohužel však tyto aplikace na Apple Watch nedokáží zprostředkovat jednoduché komplikace, které by vám mohly říci více informací. Aplikace ActivityTracker řeší přesně tento problém. Po instalaci si můžete nechat zobrazit komplikace, ve kterých najdete například informace o počtu ušlých kroků a dalších. Pokud tedy chcete mít při pohledu na vašem zápěstí ihned přesný přehled o tom, jak se vám vede, popřípadě pokud si chcete vytvořit ciferník jen s komplikacemi pro aktivitu, tak je ActivityTracker přesně to, co hledáte.

WaterMinder

Lidé jsou často v takovém stresu a časovém „pressu“, že zapomínají během dne pít. Je to problém doopravdy mnoha lidí. Pokud nebudete pravidelně pít, tak se především v momentální situaci, kdy řádí koronavirus, vystavujete zbytečně zvýšenému riziku nákazy. Kromě toho, že byste měli dodržovat základní hygienu, umývat si ruce a nebýt v kontaktu s cizími osobami, tak byste neměli zapomínat na pitný režim, díky kterého tělu dodáte potřebné tekutiny a zároveň vyplavíte případné nezdravé látky v těle. Pokud chcete, aby se vám zobrazovalo upozornění na pití vody i na Apple Watch, tak mohu doporučit aplikaci WaterMinder.

iTranslate

V momentální situaci asi jen tak někam nevycestujete, a předpokládá se, že ještě nějakou dobu ani cestování možné nebude. Jakmile se však veškerá opatření zruší a svět bude bez nákazy koronavirem, tak by se vám mohla hodit aplikace iTranslate. Díky iTranslate budete schopni jednoduše porozumět cizímu jazyku, a to s pomocí hodinek na vašem zápěstí. iTranslate dokáže automaticky detekovat, jakým jazykem dotyčný člověk na hodinky „mluví“, a poté vám ukáže překlad do vašeho jazyka – a samozřejmě i naopak. Čas od času se vám zobrazí také notifikace s určitými frázemi, které by se vám mohly v určité zemi hodit.

Shazam

Určitě jste se už někdy ocitli v situaci, kdy například v rádiu či v restauraci začala hrát nějaká skladba a vy jste ihned chtěli zjistit její jméno. Každého z nás v tomto případě napadne použít aplikaci Shazam na našem iPhonu. Věděli jste ale o tom, že pokud vlastníte Apple Watch, tak můžete Shazat využít i na vašem zápěstí? Pro rychlé spuštění „shazamování“ můžete využít buď přímo samotné aplikace v Apple Watch, anebo si můžete na plochu umístit komplikaci, která shazamování ihned spustí. Skladbu tak identifikujete o mnoho rychleji, než kdybyste ji zdlouhavě hledali klasickým způsobem na iPhonu.