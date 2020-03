Aplikace na jógu: 5 aplikací pro smartphone, které vám pomohou uvolnit se

Jóga je skvělá věc. Pomůže vám protáhnout i posílit tělo, blahodárně působí i na mysl. Jóga vás dokáže uvolnit, může vám pomoci se soustředěním, vede k vyrovnanější psychice a obrovský přínos i pro vaši fyzickou kondici. Existuje hodně směrů jógy – my se v našem článku zaměříme na tu „populární“, kterou si díky nejrůznějším aplikacím můžete zacvičit v klidu a pohodlí domova. Které to jsou?

Daily Yoga

Aplikace Daily Yoga je skvělá jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé. Uživatelé všeho věku a preferencí zde najdou řadu plánů na cvičení i přehled jednotlivých ásan. Aplikace vás dokáže krok za krokem provést každým pohybem, abyste si jednotlivé pozice osvojili nejenom korektně, ale především bezpečně a tak, aby pro vás byly co největším přínosem. Součástí je aplikace jsou navíc také desítky cvičebních plánů, přizpůsobených na míru právě vašemu cíli. Aplikace Daily Yoga je ke stažení zdarma. K tomu, abyste získali přístup ke všem jejím součástem, je ale zapotřebí aktivovat pravidelné předplatné.

Fotogalerie Daily Yoga joga aplikace 1 Daily Yoga joga aplikace 2 Daily Yoga joga aplikace 3 Daily Yoga joga aplikace 4 +5 Fotek Daily Yoga joga aplikace 5 Daily Yoga joga aplikace 6 Daily Yoga joga aplikace 7 Daily Yoga joga aplikace 8 Vstoupit do galerie

Simply Yoga – Fitness Trainer

Jak název napovídá, má aplikace Simply Yoga – Fitness Trainer ambice stát se vaším osobním virtuálním trenérem jógy. Nabízí videa se cvičením o délce 20, 40 nebo 60 minut, díky kterým získáte potřebné informace o tom, jak máte kterou pózu provádět. Aplikace nabízí možnost propojení s nativní aplikací Zdraví ve vašem iPhonu. Simply Yoga – Fitness Trainer nabízí bezplatnou omezenou verzi.

Fotogalerie Simply Yoga joga aplikace 1 Simply Yoga joga aplikace 2 Simply Yoga joga aplikace 3 Vstoupit do galerie

Yoga Studio – Mind and Body

Aplikace Yoga Studio – Mind and Body patří mezi ty nejoblíbenější. Nabízí lekce jógy o stopáži od 45 do 60 minut, a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Tvůrci svou aplikaci neustále vylepšují a obohacují o nové pozice i cvičební sestavy, takže určitě nehrozí, že by vás Yoga Studio začalo nudit. Aplikace Yoga Studio je ke stažení zcela zdarma, pro své programy nicméně využívá nákupy v aplikacích.

Fotogalerie Yoga Studio joga iOS 1 Yoga Studio joga iOS 2 Yoga Studio joga iOS 3 Yoga Studio joga iOS 4 +5 Fotek Yoga Studio joga iOS 5 Yoga Studio joga iOS 6 Yoga Studio joga iOS 7 Yoga Studio joga iOS 8 Vstoupit do galerie

Asana Rebel

Protože mě jóga baví, vyzkoušela jsem všechny aplikace, které jsou v tomto článku zmíněny. Nakonec jsem zůstala věrná aplikaci Asana Rebel, a to i přesto, že jsem vůči ní původně byla kvůli všudypřítomné reklamě spíše skeptická. Asana Rebel je k dispozici za předplatné – investici jsem hodně dobře zvážila, aplikaci pečlivě vyzkoušela, a nakonec předplatného opravdu nelituji. Asana Rebel nabízí cvičební série o různé délce, od pětiminutových protažení až po kompletní dlouhé lekce, a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Videa jsou tematicky řazená, aplikace nabízí možnost zpětné vazby i propojení s nativním Zdravím.

Fotogalerie Asana rebel joga 1 Asana rebel joga 2 Asana rebel joga 3 Asana rebel joga 4 +2 Fotek Asana rebel joga 5 Vstoupit do galerie

Nike Training Club

Nike Training Club sice není aplikace výhradně zaměřená na jógu, je ale jedinou opravdu bezplatnou aplikací, která nabízí skutečně kvalitní a zajímavá jógová cvičení. Aplikace nabízí videa, která vás cvičením provedou krok za krokem, a její součástí jsou také informace o jednotlivých polohách a jejich správném provedení. Samozřejmostí je propojení s nativním Zdravím.

Fotogalerie Nike Training Club joga 1 Nike Training Club joga 2 Nike Training Club joga 3 Nike Training Club joga 4 +3 Fotek Nike Training Club joga 5 Nike Training Club joga 6 Vstoupit do galerie

Alternativy na webu

Kromě aplikací pro cvičení jógy můžete využít také skutečně bezplatnou variantu v podobě nejrůznějších videí na YouTube. Zde je důležitá nejen kvalita a vzdělání cvičitele, ale také to, zda vám trenér na obrazovce „sedne“. Mezi moje osobní favoritky patří Tara Stiles a Yoga With Adriene, videa s jógou najdete i na youtubovém kanále Livestrong Women (cvičení jógy najdete mezi jejich playlisty). Mezi oblíbené kanály patří také The Yoga Room, Yoga With Tim nebo Yoga by Candace. Pokud vám dělá problém angličtina u zahraničních lektorů, můžete si jógu doma zacvičit u kanálu Still on the Way. Patříte-li mezi zdatnější jedince (nebo masochisty), může vás na dálku jógou potrápit Andy Pavelcová z FitFabStrong.