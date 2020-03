Technologické dokumenty zdarma: 10 skvělých dokumentů, které vám zkrátí nechtěné volno

Doba je zlá a českou vládou je doporučeno raději vůbec nevycházet ven. Jelikož tento stav bude trvat minimálně do 24. března, je docela pravděpodobné, že se začneme potýkat s nudou. Pokud vás již omrzí hry, sociální sítě, Netflix či cokoli jiného, možná budete chtít sáhnout po dobrém dokumentu, ve kterém se třeba i něco nového dozvíte. Věřte nebo ne, i na YouTube jich najdete spousty. My se podívali za vás, a tady jsou ty nejlepší.

Přetížený mozek – Digitální technologie

Co si budeme nalhávat. Žijeme v době, kdy neustále hledíme do svých notebooků či smartphonů. Ačkoli žádný výzkum dosud nepotvrdil, že záření ze smartphonů může mít na lidské zdraví negativní dopad, těžko si můžeme myslet, že nadměrné používání těchto zařízení nám je ku prospěchu. Dokument Přetížený mozek se touto problematikou zabývá a třeba vás i donutí se zamyslet.

Země – Vznik planety

Pokud vás zajímá historie naší planety, je tento dokument přesně pro vás. Skvěle ilustruje a popisuje, co se v jednotlivých etapách historie na Zemi dělo. Tento hodinu a půl dlouhý dokument National Geographic se skutečně povedl.

Nezapomenutelný Concorde – Cesta za snem

Fascinuje-li vás letectví, jistě jste už slyšeli o Concordu. Šlo o nadzvukový letoun, který technologiemi i designem předběhl dvou dobu. Byť kvůli několika problémům a velkému ekologickému dopadu již nelétá, stále platí za krále nebes.

V tváří v tvář

Samozřejmě nemůže v tomto výčtu chybět dokument, který se týká společnosti Apple. Tento počin ilustruje historii dvou mužů, kteří určili směr, jakým společnost vnímá počítače. Steve Jobs a Bill Gates se na svém počátku kvůli konkurenčnímu boji v lásce neměli. Nicméně časem si k sobě vybudovali vzájemný respekt a s nadsázkou můžeme říct, že i kamarádství.

Konec světa – kapitola pandemická

Vzhledem k událostem posledních týdnů nemůže chybět dokument podtrhující současnou velmi nepříjemnou situaci. Tento kousek pojednává o hrozbě, která, jak již název napovídá, člověku hrozí z mikrobů. Doporučujeme dívat se jedině s rouškou či respirátorem.

Skutečný příběh – Apollo 13

Příběh Apolla 13 je všemi dobře známý. Tři astronauti, kteří se nepodívali na Měsíc a kteří by (nebýt skvělé práce Houstonu a chladné hlavy) ve vesmíru zahynuli. Tento dokument nahlíží více za oponu děsivého příběhu se šťastným koncem.

Umělá inteligence

Umělá inteligence je jistě odvětví, které má před sebou velkou budoucnost. Už dnes se můžeme i v našich smartphonech s umělou inteligencí v nějaké podobě setkat, a to například u fotoaparátů. Tento dokument vám zkusí přiblížit, kam až bude třeba možné s umělou inteligencí zajít. Rozhodně stojí za podívání.

V zákulisí Tesla Motors

Společnost Tesla se řadí k těm nejperspektivnějším na světě. Elektromobily mají budoucnost a Tesla je v tomto oboru před konkurencí opravdu napřed. To ostatně nedávno prohlásil i člen představenstva Volkswagenu, který řekl, že Tesla je 10 let vývoje před nimi. Téměř hodinový film vás zavede do zákulisí této automobilky.

Velké stavby světa – nejvyšší mrakodrap

Burdž Chalífa nacházející se v Dubaji je nejvyšší budovou světa, jež se tyčí do výšky téměř 830 metrů. Mrakodrap byl vystaven v letech 2004 až 2010 a musí být jasné, že tato specifická budova vyžadovala poněkud specifické postupy. Tento dokument vás procesem provede.

Rozluštěné záhady Titanicu

I příběh Titanicu je všemi dobře známý, a to převážně díky Oscary ověnčeném počinu Jamese Camerona. Tento téměř hodinu a půl dlouhý dokument vás důkladně provede stavbou a rozborem havárie „nepotopitelného Titanicu“.

Snad vám tento článek pomohl najít dokument přímo pro vás. Pokud sami máte nějaký oblíbený, klidně se pochlubte ostatním v komentářích. I YouTube jich nabízí opravdu značné množství. Další naleznete třeba i na Netflixu. Pokud jej nemáte, nebojte se vyzkoušet měsíc zdarma. Jakmile současná situace poleví, můžete jej klidně zrušit.