Uniklý iOS 14 potvrdil jednu z největších novinek iPhonů 12 Pro

Nedávno uniklý kód iOS 14, který se dostal do rukou portálu 9to5mac, vydal další tajemství. To se týká tentokrát iPhonů 12 Pro a jedné z jejich největších novinek – ToF senzoru.

Kód iOS 14 odhalil, že kromě širokoúhlého objektivu, ultraširokoúhlého objektivu a teleobjektivu naleznete na zádech letošní Pro řady iPhonů 12 speciální senzor sloužící k mapování okolí telefonu ve 3D. Fungovat bude na principu infračerveného projektoru, který bude měřit dobu potřebnou k návratu paprsků zpět do objektivu. Díky této novince by tak měl iPhone velmi přesně rozpoznat své okolí a tyto “znalosti” následně využít pro rozšířenou realitu a popřípadě i portrétové fotky, které by se mohly svou kvalitou ještě více přiblížit klasickým zrcadlovkám.

Zda bude možné senzor aktivovat ručně či se zaktivuje vždy automaticky při určité činnosti není v tuto chvíli zcela známé. Dá se však předpokládat, že alespoň elementární využívání senzoru Apple uživatelům umožní minimálně v nativní aplikaci fotoaparát, přesněji pak v portrétním režimu. Ne každý uživatel by totiž mohl být s mírnou změnou pojetí portrétových fotek, který by spočívala zřejmě především ve schopnosti telefonu zvýraznit objekt před pozadím, tak úplně spokojený. Jasněji budeme nicméně mít až na podzim, kdy Apple novinky odhalí.