Chcete změnit operátora? Už brzy to bude téměř bez sankce za ukončení smlouvy

Vývoj mobilních tarifů je poměrně dynamický a leckdy u konkurence narazíte na cenově přijatelnější nabídku. Jakmile vás ale váže smlouva s operátorem, je předčasné ukončení smlouvy spojeno se sankcí, tedy poplatkem. Tato potíž ale již brzy téměř odpadne, neboť 1. dubna vejde v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích.

Tato novela značně posílí postavení spotřebitele a změnit operátora tak bude snažší, než kdy dříve. Jan Mazák z Ušetřeno.cz vysvětlil jednu z největších změn, když řekl, že k přechodu k jinému operátorovi nyní zákazník musí dát výpověď tomu současnému a záhy uzavřít smlouvu s novým. Novela ale tento postup změní. Nově postačí se obrátit na nového operátora, který pak celý přechod zařídí sám, a to za předpokladu, že o to spotřebitel nového operátora požádá.

Největší novinkou je ale zřejmě změna v sankci za předčasné ukončení smlouvy. Dosud totiž platilo, že spotřebitel musel platit až 20 % paušálu, jenž zbýval do konce smlouvy. Pokud po 1. dubnu bude chtít spotřebitel změnit operátora do tří měsíců od uzavření smlouvy s operátorem, může mu operátor naúčtovat maximálně 5 % z celkové výše měsíčních paušálů, které zbývají do konce smlouvy. Pokud se spotřebitel rozhodne ukončit smlouvu po třech měsících od podpisu s operátorem, nemusí platit nic. V tomhle případě se tedy vyplatí pár týdnů počkat a pak zkrátka odejít. Rovněž se zkracuje lhůta pro přenos telefonního čísla, která nyní činí 10 dnů. Nově to budou jen 2 dny.