Jaké powerbanky se mohou při současné pandemii koronaviru COVID-19 hodit

V současné době svět sužuje neustále se rozšiřující pandemie nového koronaviru, která dokonce dovedla naší vládu k vyhlášení mimořádného omezení pohybu. Možná některé z vás mohlo napadnout, že byste tyto horší časy mohli přetrpět na chatě. V takovém případě se vám ale určitě hodí záložní zdroj, který vám umožní nabít vaše telefony, notebooky a případně i nakopnout automobil. V tomto článku se tedy podíváme na pár vhodných modelů, jenž by se vám momentálně mohly hodit.

Jako první si zde uvedeme základní model, který se může hodit skutečně při každé situaci. Jedná se o powerbanku AlzaPower Carbon 20000mAh Fast harge + PD3.0. Jak již samotný název napovídá, tento produkt se pyšní kapacitou 20 000 mAh, což už vám vystačí k několika nabitím vašeho telefonu. Za zmínku určitě stojí certifikace Quick Charge a Power Delivery, díky kterým powerbanka nabízí populární rychlonabíjení. Tento produkt se pyšní dvěma porty USB-A, jedním vstupem/výstupem typu USB-C a jedním vstupem MicroUSB. Samozřejmostí poté jsou různé bezpečnostní prvky, které ochrání powerbanku před přepětím, přetížením, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití.

Je nutné mít na vědomí, že žádná powerbanka nenabízí neomezené možnosti a dříve nebo později se zkrátka setkáte s vybitím. V tomto ohledu jsou perfektní powerbanky, které nabízí solární panel. Jedním z těchto produktů je i Viking W24. Tato powerbanka se pyšní kapacitou 24 000 mAh a nabízí špičkový výkon solárního panelu, který činí 400 mAh. Jedná se o perfektní model, který je přímo uzpůsoben například pro zmiňovanou chatu. Powerbanka se totiž nadále pyšní zvýšenou odolností dle standardu IP67, díky čemuž si bez problému poradí s prachem a vodou. Tento model dále nabízí tři výstupy, mezi které patří dva USB-A porty a jeden port USB-C, který nabízí rychlonabíjecí technologii Qualcomm Quick Charge 3.0. Na powerbance navíc najdete 1W LED diodu, která se vám určitě hodí v horších světelných podmínkách.

Speciální místo na trhu v současné době zaujímají takzvané bezdrátové powerbanky, které jsou schopny nabíjet naše zařízení díky standardu Qi. Powerbanka XLAYER Powerbank Plus Solar QI Wireless se pyšní kapacitou 10 tisíc mAh a bezdrátové nabíjení ji samozřejmě není cizí. Někoho z vás mohlo už z názvu napadnout, že slovíčko Solar odkazuje na solární panel. Díky němu dokážete samotnou powerbanku nabít z pouhého sluníčka, což se ve vypjatých situacích může náramně hodit. Tento model si navíc poradí s nabíjením několika zařízení najednou, a to díky dvěma USB portům. Za zmínku dále určitě stojí LED indikátor stavu nabití, který vás udrží v obraze ohledně stavu baterie samotné powerbanky.

Pokud častokrát pracujete s notebookem, který se zkrátka bez šťávy neobejde, pak byste se mohli podívat na AlzaPower Unlimited 20.000mAh Power Delivery (45W). Tato powerbanka je totiž přímo určena pro notebooky a mobilní zařízení a pyšní se technologií Power Delivery 45 W. Na tomto modelu naleznete jeden USB-A port, poté ještě jeden USB-A port s technologií Quick Charge a jeden vstup/výstup typu USB-C se zmiňovanou technologií Power Delivery. Celkový výkon powerbanky navíc činí až neuvěřitelných 64 W, což se dokáže postarat o spolehlivé napájení vašich jablečných zařízení.

V některých skutečně krizových situacích se mohou výše zmiňované produkty zdát jako neúčinné. Pokud se vám totiž vybije kupříkladu autobaterie, pravděpodobně vám s ní obyčejná solární nabíječka prostě nepomůže. Pro tyto potřeby je tady skvělá powerbanka Hummer H1, která si poradí s nejedním problémem. Tento produkt totiž dokáže bezproblémově nabíjet mobilní telefon, ale v případě nouze vám dokáže nakopnout váš osobní automobil či dodávku. Kapacita powerbanky činí 15 tisíc mAh a její maximální proud dosahuje až 800 ampérů. Možná si můžete klást otázku, zdali je tento produkt vůbec bezpečný. Powerbanka se pyšní ochranou proti přehřátí, přepětí, zkratu a přepólování a navíc disponuje kabely z ohnivzdorného materiálu, které navíc ani nejiskří. Za zmínku poté určitě stojí LED svítilna, která nabízí tři režimy, mezi kterými nechybí ani SOS mód.

Jestli si s sebou chcete na chatu vzít skutečně jen to nejlepší z nejlepších, pak vám můžeme určitě doporučit nabíjecí stanici AlzaPower Station PS450. Tato stanice totiž nabízí kapacitu 462 Wh, což se dá vyjádřit jako 124 800 mAh a nabízí maximální výkon až 300 W. Co vše tedy skrze tuto powerbanku nabijete? Dalo by se říci, že skutečně vše, na co si jen vzpomenete. AlzaPower Station PS450 totiž nabízí dvě klasické 230V zásuvky, dva USB-C výstupy s Power Delivery 60 W, které ocení především majitelé novějších MacBooků, dva klasické USB porty, tři 12V DC porty, jeden 12V slot pro nabíječky do auta a spoustu dalších. Nabíjecí stanice je navíc vybavena 10W Bluetooth reproduktorem a 5W LED svítilnou, která se opět pyšní hned několika režimy. Více informací o tomto produktu si můžete pročíst ve vedle přiloženém článku.