AlzaPower Station PS450: Nabíjecí stanice s bezkonkurenčními funkcemi

V dnešní době pravděpodobně drtivá většina z nás disponuje chytrým mobilním telefonem, který má určitou výdrž baterie. Jestliže se ale chystáme někam na výlet, většinou si s sebou bereme nějakou tu powerbanku, která je schopna našim zařízením dodat trošku „šťávy“ navíc. Pokud ale často jezdíte například s rodinou pod stan, na chatu, nebo zkrátka na delší výlety do přírody, pravděpodobně vám už klasická powerbanka nestačí. V takovém případě je lepší sáhnout po něčem výkonnějším, za což můžeme považovat AlzaPower Station PS450.

Produkt AlzaPower Station PS450 se dá označit za takovou powerbanku na steroidech. Tato nabíjecí stanice totiž nabízí kapacitu 462 Wh, což se dá ekvivalentně vyjádřit jako 124 800 mAh. V čem se ale AlzaPower Station PS450 liší od obyčejných powerbank, když pomineme zmiňovanou kapacitu? Výhod je opravdu spoustu a musíme uznat, že všechny z nich stojí za to. Nabíjecí stanice se totiž pyšní dvěma klasickými 230V zásuvkami, do kterých můžete zapojit například světla, adaptéry a dokonce tak můžete přímo nabíjet například notebooky. Je ale nutné upozornit na fakt, že maximální výkon stanice činí 300 W. Z tohoto důvodu vám tedy produkt neposkytne napájení například u zahradní sekačky, u které by se navíc mohlo stát, že vám stanici zcela odpálí. Na zadní straně nadále najdete klasickou 12V autonabíječku, tři DC výstupy a tlačítko pro vypnutí a zapnutí celé stanice.

Na přední straně stanice najdeme všechny konektory, které snad můžeme vůbec potřebovat. Nachází se zde totiž USB-C port s PowerDelivery pro rychlé nabíjecí, což ocení především uživatelé novějších MacBooků, port USB 3.0 s certifikací QuickCharge, dva klasické USB konektory a DC konektor pro napájení samotné stanice. Jak jste si ale na obrázcích mohli všimnout, nachází se zde i indikátor baterie, další tlačítko pro zapnutí a vypnutí a tlačítko pro svítilnu. Nabíjecí stanice totiž disponuje kvalitní LED svítilnou s 5W výkonem, která nabízí funkci SOS a stroboskop. Pod všemi těmito konektory dále najdeme tlačítka pro ovládání přehrávání, na které se podíváme v dalším odstavci.

AlzaPower Station PS450 je totiž vybavena Bluetooth reproduktorem s výkonem dvakrát 5 W, díky čemuž se můžete oddávat poslechu hudby či podcastů opravdu za každé situace. Samozřejmě nechybí ani známý AUX vstup, který využijete především v případě, kdy chcete hudbu přehrávat ze zařízení bez rozhraní Bluetooth. Za zmínku také určitě stojí, že je stanici možné dobíjet ze solárního panelu, a to s výkonem až 100 W.

Pokud se podíváte pořádně na všechny tyto funkce, určitě vás musí napadnout, že je tato „powerbanka na steroidech“ poměrně větších rozměrů. Opak je ale pravdou, tedy alespoň částečně. AlzaPower Station PS450 totiž nabízí poměrně kompaktní rozměry a její váha činí „pouze“ 5,5 kilogramů. Když vezmeme v potaz všechny funkce a samotnou kapacitu, musíme uznat, že se jedná skutečně malý produkt.

Tento produkt cílí především na rodiny a skupiny lidí, kteří se častokrát vydávají do přírody. Své využití stanice najde také u firem, kde si potřebují například dělníci neustále nabíjet určité nářadí, což může rozhodně přijít vhod. Běžná cena produktu činí 11 990 Kč (v současné době je k dispozici za 9 900 Kč). Tato částka se někomu může zdát poměrně vysoká, ale když se opět pořádně podíváme na všechny funkce, které nabíjecí stanice nabízí, tak se jedná o perfektní investici.