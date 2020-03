Podívejte se na první unboxing a hands-on video dosud nepředstavených Powerbeats 4

Je to trochu paradox. Přestože Apple ani Beats přípravy nástupce sluchátek Powerbeats 3 oficiálně neoznámily, není pochyb o tom, že dorazí. Po úniku technických specifikací, oficiálních mediálních materiálů či párovacích animací z iOS 13.4 totiž o víkendu dorazily i na pulty některých poboček amerického obchodního řetězce Walmart. Toho využili naši kolegové z portálu AppleInsider a na novinku se poměrně důkladně podívali ještě před jejím oficiálním představením.

Balení sluchátek neurazí, avšak ani nenadchne. Apple, respektive Beats, totiž vsadil na osvědčenou klasiku ve formě papírové krabice se střídmými nápisy a obrázky. Uvnitř balení pak naleznete kromě sluchátek trojici náhradních špuntů v různých velikostech spolu s nabíjecím kabelem a taštičkou. Pro nabíjení tedy budete muset stejně jako v případě AirPods využít vlastní adaptér. I u Powerbeats4 se drží Apple své zásady “čím méně plastů, tím lépe”. Do plastového kabátku jsou totiž zabaleny jen náhradní špunty, což rozhodně potěší nejednoho

Co se týče designu, ten je na posouzení každého jednoho uživatele. Oproti Powerbeats 3 nicméně působí nové Powerbeats 4 o poznání “uhlazenějším” dojmem a to zejména díky přebrání klíčových rysů od modelu Powerbeats Pro. Háčky za uši jsou podle AppleInsideru poměrně poddajné a díky tomu je tak lze velmi snadno přizpůsobit okolí vašich uší. Kabel, který obě sluchátka spojuje, má ideální délku a jelikož je veden ze zadního konce oblouku, uživatele prakticky neobtěžuje. Skvělé je i to, že z propojovacího kabelu zmizely ovládací prvky a veškeré úkony je tak nyní uživatel schopen udělat přes tlačítka přímo na těle sluchátek.

Technické specifikace sluchátek z nich dělají ideálního parťáka pro sporty. Kromě vynikajícího designu, který uživatelům zajistí stabilitu sluchátek v uších takřka za jakékoliv situace, je totiž nově možné mimo jiné možné zaktivovat přes sluchátka chytrou asistentku Siri pouhým hlasovým pokynem. Potěší i základní voděodolnost a odolnost vůči potu, díky které s nimi lze vyrazit jak do posilovny, tak třeba i ven běhat při mírnějším mrholení. Sluchátka se nabíjí pomocí Lightning portu, který je umístěn na spodní straně jednoho ze sluchátek. U nabíjení potěší zejména technologie Fast Fuel, díky které je uživatel schopen sluchátka nabít za pouhých pět minut na více než hodinu poslechu, což není vůbec špatné. Co se pak týče jejich výdrže při plném nabití, výrobce udává až 15 hodin poslechu hudby.

Kdy přesně Apple či Beats novinku představí není zatím zcela jasné. Podle testů AppleInsidera je nicméně naprostá většina funkcí vázána na iOS 13.4, který zatím není k dispozici pro veřejnost. Sluchátka tedy budou veřejnosti dostupná až po jeho vydání, které by mělo podle čerstvého úniku proběhnout snad už zítra. Zcela jasno není zatím ani v ceně. V některých obchodech je sice už novinka prodávaná za 149 dolarů, avšak vzhledem k tomu, že tato cena je o celých 50 dolarů nižší než cena, za kterou Apple nyní prodává Powerbeats 3, se zdá tato částka jako poměrně nesmyslná.