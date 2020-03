Představení sluchátek Powerbeats 4 je za dveřmi, unikl vzhled jejich balení

Od představení nových bezdrátových sluchátek Powerbeats 4 z dílny společnosti Beats, který spadá již několik let pod Apple, nás dělí zřejmě poslední desítky hodin, maximálně pak dny. Po nedávném uniku oficiálních mediálních materiálů a párovací animace se totiž dnes na internet dostala i fotka balení novinky.

Fotka byla pořízena konkrétně v pobočce amerického obchodního řetězce Walmart, která již sluchátka nejenže naskladnila, ale také vystavila přímo do regálů. Díky této chybě si tak můžeme prohlédnout sluchátka v plné parádě – tedy alespoň skrze jejich fotku na krabičce. Ta se zcela shoduje s veškerými úniky, kterých jsme byli svědky v uplynulých dnech. Poměrně zajímavá je nicméně cena. Ta se totiž u modelu Powerbeats 3, který by měl být “čtyřkami” nahrazen, pohybuje kolem 199 dolarů. U Powerbeats 4 však můžeme vidět cenovku 149 dolarů, což by znamenalo výrazné zlevnění oproti předešlé generaci. To se však absolutně neočekává a tudíž je v tuto chvíli poměrně pravděpodobné, že cenovky u sluchátek jsou mylné a neodpovídají realitě.

Sluchátka Powerbeats 4 budou vzhledem ke svému zpracování cílit primárně na sportovce, kterým nabídnou kromě patnáctihodinové výdrže baterie i možnost zaktivovat Siri pomocí hlasového pokynu, dále pak bleskové spárování s Apple produkty, velmi nízkou latenci a vcelku pravděpodobně i základní voděodolnost. Jelikož se jedná o nepříliš očekávaný produkt, jeho představení proběhne takřka 100% skrze tiskovou zprávu, kterou Beats či Apple zveřejnil v tiskové sekci svého webu.