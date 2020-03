Čas od času se to nejspíše stane naprosto každému z nás a vymažeme něco, co jsme vymazat vůbec nechtěli. Často se to stává například u fotek či souborů, avšak v tomto případě se můžeme přesunout do kategorie naposledy smazaných, anebo do koše, kde vymazané soubory najdete. Avšak v případě, že na vašem Macu smažete nějakou záložku, tak bohužel podobným způsobem cesty zpět není. Naštěstí však i přesto existuje možnost, pomocí které můžete na Macu smazané záložky ze Safari obnovit. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu obnovit smazané záložky ze Safari

Nejprve je nutné, abyste se na vašem macOS zařízení přesunuli na webovou stránku iCloudu – toho můžete docílit tak, že klepnete na tento odkaz. Jakmile se do rozhraní iCloudu dostanete, tak se přihlaste k vašemu účtu Apple ID. Po úspěšném přihlášení klepněte pod vaším jménem na tlačítko Nastavení účtu. V této sekci, kde najdete mimo jiné informace o vašich zařízeních anebo o rodinném sdílení, sjeďte úplně dolů k sekci s názvem Pokročilé. Zde už jen stačí, abyste klepnuli na možnost s názvem Obnovit záložky. Nyní stačí chvíli vyčkat, dokud se nenačtou veškeré záložky, které chcete obnovit. Po načtení už si stačí označit ty záložky, které chcete obnovit. Pro označení všech záložek můžete v levém dolním rohu klepnout na možnost Vybrat vše. Jakmile budete mít záložky k obnovení označené, tak klepněte na tlačítko Hotovo.

Kromě toho, že můžete v tomto rozhraní obnovit záložky, tak se můžete také pustit do obnovení některých smazaných souborů, kontaktů, anebo kalendářů. Jednoduše stačí, abyste se v horní části malého okna přesunuli do příslušné sekce, kde poté proces obnovení probíhá naprosto stejně. V případě, že se vám tedy podaří něco z dříve uvedených dat smazat, tak se můžete přesunout na iCloud, kde se k těmto datům můžete znovu dostat.