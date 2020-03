Apple zastavil kvůli koronaviru natáčení všech pořadů pro TV+

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že Apple dočasně zastavil natáčení druhé řady seriálu The Morning Show, který běží na TV+. Tento snímek však není bohužel jediný, který se kalifornský gigant rozhodl kvůli pandemii koronaviru dočasně odpískat. Podle zákulisních zdrojů je totiž pozastavena tvorba naprosto všech pořadů pro TV+, na kterých Apple v současnosti pracoval.

Se zprávami o striktním pozastavení tvorby veškerých snímků pro TV+ přišel jako první magazín The Hollywood Reporter s odvoláním na své zdroje. Ty se v minulých měsících ukázaly jako velmi věrohodné a proto lze brát i tentokrát jejich slova za pravdivá. Konkrétně dle nich zastavil kromě The Morning Show i natáčení druhé řady Servanta, See a For All Mankind spolu s úvodními řadami Foundation a Lisey’s Story. Kvůli tomu tak všechny tyto snímky dorazí mnohem později, než bylo plánováno. V případě druhých řad Servanta, See a For All Mankind se tak můžeme s letošním podzimem rozloučit.

Není jediný

Apple není ani zdaleka jedinou společností, která se rozhodla odpískat tvorbu obsahu pro svou streamovací platformu. Ke stejnému rozhodnutí totiž došel třeba i Netflix, který vystavil stopku hned 16 chystaným pořadům, které měly v průběhu roku dorazit do jeho stejnojmenné služby. Natáčení zastavil třeba i Warner Bros, CBS či Paramount. Letošek tedy bude z hlediska nových filmů a seriálů velmi pravděpodobně dost strohý, což však vzhledem k současné světové situaci stejně nikoho příliš trápit nebude.