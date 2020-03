Zrušení fyzické Keynote nemá v historii Applu obdoby

To, co asi všichni v posledních dnech – a možná i týdnech – očekávali, se stalo skutečností. Společnost Apple se rozhodla učinit samozřejmý a rozumný krok a kvůli aktuální pandemii nového typu koronaviru zrušila konání své červnové WWDC. Její datum zatím nebylo oficiálně stanoveno, zástupci firmy ale už teď oznámili, že vzhledem k aktuální situaci bude WWDC přenášena online se vším, co k ní patří. Marketingový ředitel Applu Phil Schiller v oficiálním prohlášení uvedl, že příslušné detaily Apple zveřejní s několikatýdenním předstihem. Jedná se o situaci, která nejen v historii Applu nemá obdoby.

Nepoznaná situace

Místem konání WWDC bylo v posledních letech San Jose, které z konference do jisté míry profitovalo. Aby společnost Apple alespoň částečně tento zisk vynahradila, rozhodla se darovat městu jeden milion dolarů. Zatímco ještě relativně nedávno měla část lidí sklon brát celou situaci okolo koronaviru s humorem, zlehčovat ji a nepřipouštět si, do jakých rozměrů by mohla narůst, nyní to vypadá, že stojíme na prahu něčeho, s čím jsme se dosud nesetkali. Svět si velice dobře z relativně nedávných let pamatuje propuknutí epidemie SARS, MERS, případně “ptačí” či “prasečí” chřipky. Statistiky těchto onemocnění nejsou nijak veselé, dopady těchto epidemií ale už nyní nelze srovnávat s dopady, které má současná pandemie.

Konference epidemiím navzdory

Svět po přelomu tisíciletí zažil nejednu epidemii chřipky či jiného respiračního onemocnění. V roce 2003 například propukla epidemie SARS, která se v mnoha bodech podobala současné pandemii COVID-19. První případ nákazy SARS byl oficiálně hlášen v listopadu 2002 v čínské provincii Kuang-tung. Světová zdravotnická organizace prohlásila epidemii SARS za potlačenou v červenci roku 2003. V roce 2003 Apple nicméně uspořádal v lednu Keynote, na které představil webový prohlížeč Safari, AirPort Extreme a nové PowerBooky.

V roce 2009 vypukla pandemie choroby, která vzešla ve známost jako prasečí (někdy též – podle místa vzniku původu – mexická) chřipka. Přenos virů chřipky ze zvířete na člověka nebývá příliš obvyklé, v tomto případě k němu ale došlo. Světová zdravotnická organizace tehdy vyhlásila celosvětovou pandemii v šesté fázi. První případ se oficiálně objevil v Mexiku v průběhu druhé poloviny března 2009, infekce se postupně rozšířila do celého světa. V polovině dubna roku 2010 Světová zdravotnická organizace odvolala status pandemie, většina lidí si v souvislosti s touto pandemií pamatuje především obrovské nevyužité zásoby vakcín. Pandemie nicméně pro společnost Apple nepředstavovala důvod ke zrušení WWDC. Jablečná vývojářská konference se v roce 2009 konala mezi 8. a 12. červnem, a firma na ní představila například operační systém iPhone OS 3.0, Mac OS X Snow Leopard, nový třináctipalcový MacBook Pro, a iPhone 3GS.

Nejen Apple

Apple není jedinou významnou technologickou společností, která zrušila svou pravidelnou událost. Společnost Google zrušila svou letošní vývojářskou konferenci Google I/O, Facebook zase odvolal pořádání konference s názvem F8. Zrušen byl například také Světový mobilní kongres nebo herní veletrh E3. Zatímco některé akce se ruší bez bližších specifikací o případném náhradním termínu nebo alternativním online konání, jiné se odkládají na pozdější termíny, případně se přesouvají do online prostoru. Aktuální situace není v žádném případě jednoduchá, mohla by ale přinést v jistém směru pozitivní výsledky. Společnosti by totiž mohly objevit nové možnosti online přenosu konferencí i alternativních „neosobních“ setkání vývojářů, uživatelů i odborníků. Akce, pořádané online, se tak navíc zpřístupní i těm, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou na „fyzické“ konference cestovat.