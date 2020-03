Jak vláda podle vašeho telefonu zjistí, že jste v zahraničí

V souvislosti s pandemií koronaviru slyšíme dnes a denně ve zpravodajství mimo jiné to, kolik Čechů je v Itálii, Německu, Francii, Španělsku, Číně či obecně zahraničí. Přemýšleli jste však někdy nad tím, jak vlastně úřady tato čísla zjišťují? Pokud vás odpověď na tuto otázku zajímá, mohly by vás zaujmout následující řádky. V jednoduchosti jsme se totiž na možnosti zjišťování polohy Čechů v zahraničí podívali.

Operátoři

Princip získávání vaší polohy je svým způsobem jednoduchý. Zjednodušeně by se dalo říci, že spočívá prakticky jen v tom, že se váš telefon po překročení tuzemských hranic přihlásí do sítě zahraničního operátora, který je zpravidla partnerem vašeho operátora v České republice. Ten začne se zahraničním operátorem “sdílet” určité informace (například o tarifu) a na oplátku od něj získává informace o poloze (velmi hrubé, jelikož vychází maximálně z toho, k jaké buňce sítě se telefon připojil). Operátorům tedy stačí de facto spočítat jen klienty, jejichž telefony jsou v danou chvíli přihlášeni k zahraniční síti a mají hotovo.

(Nejen) lokalizační data musí operátoři ze zákona uchovávat půl roku na svých serverech a v případě potřeby je musí vydat státním orgánům. Právě této možnosti nyní kvůli pandemii koronaviru stát poměrně často využívá, aby zjistil, kolik Čechů je stále v zahraničí. Podle nejnovějších dat je to jen v rámci Evropy více než 200 tisíc českých občanů. Naprostá většina z nich je v Německu, značné množství z nich se nicméně nachází i ve Francii, Španělsku, Nizozemsku, Itálii, Švýcarsku, Švédsku, Norsku a Dánsku.

Drozd

Data o poloze Čechů získává vláda i z informačního systému Drozd, který však funguje na zcela jiném principu než lokalizace přes operátory. Jedná se totiž o systém dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí, který je zřizován přímo Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Pokud tedy vyrážíte do zahraničí a chcete o tom dát vědět státu a tím mu usnadnit práci s vaším hledáním při jakémkoliv zahraničním problému, stačí se přes krátký formulář do Drozda zaregistrovat a máte hotovo. Od této chvíle se můžete spolehnout například na to, že pokud se v blízkosti vaší destinace odehraje cokoliv nestandardního, Ministerstvo zahraničních věcí vás o tom informuje skrze textovku. Nicméně jak už jsem několikrát zmínil, tento systém je založen čistě na dobrovolnosti a v případě, že registraci do něj nevyužijete, stát nemá absolutně šanci přes něj vaší polohu jakkoliv získat.