Tag Heuer představil novou generaci svých smartwatch Connected

Když se řekne Tag Heuer, mnozí z vás si vybaví především luxusní značku hodinek, která úzce spolupracuje s Formulí 1. Možná by vás ani ve snu nenapadlo, že tento výrobce by se někdy mohl uchýlit k vývoji vlastních chytrých hodinek. Opak je však pravdou a již před prakticky dvěma roky jsme se dočkali první generace hodinek z rodiny Connected. Tato první generace zaujala především odolným safírovým sklem, 4 GB vestavěné paměti a samozřejmě svým designem. Hodinky se staly vcelku oblíbenými, což je přesně hlavním důvodem, díky kterého jsme se nyní dočkali představení druhé generace těchto hodinek.

I u druhé generace vsadil výrobce Tag Heuer především na perfektní provedení. Co se týče technických specifikací, můžete se těšit na velikost 45 mm. Oproti první generaci, která nabízela odolnost proti vodě až do 50 metrů, se druhá generace výrazně polepšila, a to na úctyhodných 300 metrů. Samotné tělo hodinek je zkonstruováno z oceli, rámeček je poté keramický. Baterie, která se ukrývá uvnitř hodinek, disponuje kapacitou 440 mAh a na 80 % své kapacity se nabije již za jednu hodinu a 30 minut. Hodinky dále disponují Bluetooth 4.0, připojením k Wi-Fi, GPS, gyroskopem, kompasem, akcelerometrem či senzorem srdečního tepu. Co se týče displeje, tak bylo vsazeno na technologii OLED. Velikost displeje je 1.39″, rozlišení je poté 454×454 pixelů a jemnosti 326 PPI.

Díky moderního designu si můžete podobně jako u Apple Watch i u Tag Heuer Connected měnit řemínky – s hodinkami se tedy můžete bez problémů vydat na ranní běh, anebo klidně na pracovní schůzku. V hodinkách běží operační systém Wear OS a kromě klasickým aplikací v něm naleznete také speciální aplikaci přímo od Tag Heuer, se kterou můžete měřit své sportovní výkony. Ty si poté můžete prohlédnout buď přímo v hodinkách, anebo ve spárovaném zařízení. Na těle hodinek najdete kromě korunky dvě fyzická tlačítka. Hodinky z nové kolekce jsou k dispozici ve čtyřech provedeních, která si můžete prohlédnout v galerii u tohoto odstavce. Cenově se poté hodinky pohybují v rozmezí od 1.700 euro, až po 2.250 euro.