Jedno z největších vylepšení fotoaparátu iPhonů 12 potvrzeno dalším zdrojem

Stalo se již tradicí, že Apple rok co rok zvyšuje kvalitu fotoaparátu u svých iPhonů, které se tak díky tomu mohou právoplatně měřit s naprostou špičkou světa fotomobilů. Ani letošní rok by neměl být podle dostupných úniků v tomto směru jiný.

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o úniku technických specifikací a vylepšení fotoaparátů letošních “dvanáctek”, které jsou nanejvýš zajímavé. Vylepšení však přinesou fotoaparáty letošních iPhonů daleko víc. Podle zdrojů Fast Company je totiž Apple připraven pro nasazení speciálních ToF senzorů na zadní stranu telefonu do fotoaparátových modulů. Zdroje tak potvrzují spekulace z předešlých měsíců, které se právě kolem této novinky točily poměrně často.

ToF senzory budou mít za úkol pomocí laserových paprsků mapovat blízké okolí telefonu – respektive před jeho zadním fotoaparátem. Díky mapování by měl být následně iPhone schopen vytvářet daleko kvalitnější portrétové fotografie, jelikož by dokázal mnohem lépe pracovat se zaostřenými objekty na fotkách a pozadím. Dalším benefitem dokonalého zmapování prostoru by pak bylo výrazné zlepšení rozšířené reality. AR objekty by totiž byly díky ToF vkládány do daleko lépe zachyceného reálného světa, díky čemuž by s ním mohly jednak lépe kooperovat a jednak by do něj zkrátka lépe zapadaly.

Zdroje neprozradily, jaké modely se konkrétně speciálního ToF senzoru, který bude zřejmě designově velmi podobný klasickému blesku, dočkají. Dá se však předpokládat, že je Apple vnukne minimálně řadě 12 Pro, která bude jeho vlajkovou řadou až do příštího podzimu. Poměrně zajímavé přitom je, že ještě před iPhony 12 Pro by měly tyto senzory dostat iPady Pro 4. generace, jejichž premiéra je údajně též za dveřmi.