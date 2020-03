Sensor Tower špehovala přes své aplikace uživatele iPhonů a Androidů

O analytické společnosti Sensor Tower píšeme v souvislosti s analýzami a statistikami, zejména co se týče mobilních her, celkem pravidelně, avšak málokoho by napadlo, že zrovna tento gigant udělá takový přešlap. Společnost totiž údajně sbírala data uživatelů, a to pomocí VPN a softwaru blokujícího reklamy, který je na iOS a Androidu běžně k dispozici. Firma se proti obviněním pochopitelně odvolala a hájila se tím, že její aplikace jsou nezávadné.

Pokud se podíváte na jakékoliv statistiky z uplynulých několika měsíců, především tedy na ty týkající se výdělků a umístění mobilních her a aplikací, zjistíte, že většina informací a grafů pochází z dílny analytické společnosti Sensor Tower, která je na trhu v tomto segmentu tahounem. O to větší překvapení nastalo, když server BuzzFeed News přišel se zprávou, že společnost tajně sbírala data o uživatelích a využívala děr v systému Applu. Jednotlivé aplikace totiž požadovaly, aby uživatelé obešli restrikce nastavené jablečnou společností a nahráli celou řadu certifikátů, díky nimž software nepozorovaně shromažďoval informace. Nekalé jednání údajně probíhá již od roku 2015 a týká se minimálně 20 aplikací pro iOS a Android, jež jsou technicky vzato kompromitované. Jednou z těchto aplikací je také Adblock Focus, který byl z App Storu po kontaktování Applu stažen, nebo stále dostupná služba Luna VPN. Dohromady se okamžitého stažení z jablečného obchodu dočkalo až 12 aplikací ze stáje Sensor Tower a zbytek je ve fázi vyšetřování.

„Naše aplikace v žádném případě nesledují uživatele, nepožadují jakékoliv citlivé informace a už vůbec je neshromažďují a neukládají. A to ani v případě webových prohlížečů nebo dalšího softwaru,“ vyjádřil se Randy Nelson, ředitel divize Sensor Tower pro mobilní trh. Společnost tak vše pochopitelně popřela a dokonce se hájila tím, že většina aplikací je nefunkčních a jejich podpora skončila před dlouhou dobou. O to zajímavější je skutečnost, že aplikace nebyly na App Storu prezentovány pod názvem analytické společnosti, nýbrž pod obchodními jmény řady dalších firem a studií. Jediné, co tyto subjekty spojovalo byl zdrojový kód softwaru, u nějž bylo potvrzeno, že vytvořili tíž vývojáři. Tak či onak Sensor Tower porušilo smluvní podmínky Applu, kam mimo jiné spadá zákaz instalace jakýchkoliv certifikátů třetích stran. Služba Luna VPN přitom po uživatelích požadovala dodatečné pravomoci a instalaci dodatečných rozšíření, zatímco za odměnu nabízela blokování reklam na YouTube. Uvidíme, jak se nakonec celá situace vyvine, ale na důvěře tato kaňka společnosti rozhodně nepřidá.