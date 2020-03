Podívejte se na vtipný koncept iRespirátoru od Applu, který by vás ochránil před koronavirem

Globální epidemie v podobě koronaviru sice většině lidem úsměv na tváři nevykouzlí, především tedy kvůli svým ničivým dopadům a rychlému šíření, ale i tak je ale třeba příliš se nestresovat, nepodléhat panice a už vůbec neběžet vykoupit obchody. Nemusíte se bát, toaletního papíru bude dost a pár krabic s těstovinami v supermarketech také ještě zbylo. Roušek a respirátorů je však pomálu, a tak se jeden nadaný grafický designér rozhodl vytvořit vlastní koncept jablečného respirátoru, které vás před virem spolehlivě ochrání a dokonce jí nechybí ani logo s nakousnutým jablkem.

Pokud také marně sháníte použitelnou roušku či masku, ale regály zejí prázdnotou a objednávat z Aliexpresu nebo Alibaby se vám z pochopitelných důvodů příliš nechce, máme pro vás skvělou zprávu. Grafický designér Justin Ciappara totiž přispěchal s vlastní alternativou, která je stylová, efektivní a pro případ náhlé apokalypsy se hodí zkrátka dokonale. Řeč je o Apple Mask Pro, speciální masce, díky níž se nebezpečného koronaviru můžete přestat bát. Přístroj je k dispozici rovnou ve třech elegantních modelech, které se liší cenou a především funkcemi. Verze iMask dokáže jednotně filtrovat okolní vzduch až hodinu a pořídit si ji můžete až v 5 barevných kombinacích za krásných 99 dolarů.

Pokud jste ale ochotni připlatit si za svou ochranu pár dolarů navíc, doporučujeme zvolit verzi Apple Mask, která vás sice vyjde na 299 dolarů, ale zato dokáže filtrovat až 16 hodin a má dvojitý filtrační systém. Vydrží také pár kapek vody, takže budete-li nuceni během chaotických nepokojů skočit do vody o hloubce až 1 metr, nemusíte se bát, že by to váš nejnovější přírůstek do sbírky technologií nevydržel. Jen si dejte pozor, maska odolá vodě maximálně 30 minut. A pro ty nejmajetnější z vás, kteří se na apokalypsu v šíleném stylu Mad Maxe zkrátka těší a připravují se již nějakou tu dobu, tu máme model Mask Pro, který se pochlubí rovnou trojitým filtračním systémem, 24hodinovým filtrováním toxického vzduchu a voděodolností do hloubky 4 metrů po dobu 30 minut. Na rozdíl od levnější verzi, jež disponuje pouze HD materiálem, je navíc maska vyztužena super odolnou XDR látkou ve velikosti o 20.2 až 24.7 palcích. Nutno však podotknout, že se pochopitelně jedná o pouhý koncept a satiru, tudíž veřejnost se pravděpodobně žádné jablečné masky nedočká. I tak se ale jedná o zajímavý nástin toho, jak by podobný přístroj od Apple mohl jednou potenciálně vypadat.