Applu unikly nové ciferníky z watchOS 7. Takto budou vypadat

Stalo se již jakousi tradicí, že Apple v každé nové verzi operačního systému watchOS představí několik nových ciferníků, kterými se snaží ozvláštnit displeje Apple Watch jeho uživatelů. Ani letošní rok pak nebude v tomto směru jiný. Před pár dny jsme se díky uniklému kódu iOS 14 dozvěděli o zbrusu novém ciferníku Infograph Pro a dnes máme díky stejnému zdroji možnost spatřit několik dalších ciferníkových novinek – tentokrát s tématikou vlajek.

Pokud vás mrzelo, že hodinkami nemůžete příliš dobře okolí ukazovat svou národnost, nový watchOS 7 vás potěší. Do galerie ciferníků totiž přibude alespoň podle kódu iOS 14 zbrusu nová sekce Mezinárodní, která v sobě nebude ukrývat nic jiného, než ciferníky s designem vlajek. Pětici z nich už iOS 14 vydal dokonce nyní, díky čemuž si můžeme o novince udělat velmi dobrou představu.

V tuto chvíli není bohužel vůbec jasné, jaké komplikace bude možné do mezinárodních ciferníků přidávat. Poměrně pravděpodobné však vzhledem k jejich designu je, že moc možností nenabídnou a my se tak budeme muset spokojit možná jen se základy typu digitální čas. To však zřejmě vzhledem k povedenému designu ciferníků nikomu příliš vadit nebude. Vyloučeno navíc není to, že Apple možnosti komplikací po vydání watchOS 7 ještě upraví, jako tomu bylo i mnohokrát v minulosti.