Takto Apple v Apple Storech láká zákazníky na přednosti iPhonů

Přestože je Apple společnost, která má na investice do reklamy vyčleněny stovky milionů dolarů a v mnoha případech tyto enormní zdroje neváhá využít, někdy stačí zkrátka jen upozornit na to, v čem se zařízení liší od konkurence a jak může uživateli prospět. I přes to, že je iPhone celosvětově známý telefon a řada příznivců i odpůrců si je jeho výhod a nevýhod vědoma, rozhodla se jablečná společnost trochu zapojit fantazii a přispěchala s novou kampaní, jež má zákazníky přesvědčit pomocí názorných ukázek.

Pokud používáte jablečný telefon a aktivně se zajímáte o jeho možnosti, jistě jste srozuměni s většinou funkcí a hardwarových vymožeností, jimiž smartphone disponuje. Spousta uživatelů si ale před koupí podobné informace příliš do hloubky nestuduje, a tak se Apple rozhodl využít příležitosti a do jednotlivých Apple Storů nechal nainstalovat interaktivní panely, které vyzdvihují výhody iPhonů a názorně předvádějí, čeho všeho jsou telefony schopné. Ve speciálním koutku vybraných jablečných obchodů po celých Spojených státech je tak na minimalistickém černém pozadí připevněno až 20 nových modelů, z nichž každý ukazuje jednu funkci či láká na hardwarové možnosti. Zákazníci si pochopitelně mohou telefony osahat, aktivně s nimi interagovat, a dozvědět se tak víc informací, které mohou být potenciálním důvodem pro koupi iPhonu.

Pod displejem se navíc nachází QR kód, po jehož oskenování na uživatele vyskočí stránka s přehledem nejdůležitějších funkcí telefonu a přehledem toho, co všechno zařízení nabízí a umožňuje. V případě webové stránky se sice nejedná o nic nového, jelikož Apple s touto iniciativou přišel již loňský rok v březnu, aby upozornil na modely iPhone XS a XR, ale i tak možnost dozvědět se podrobnější tipy a triky přímo v obchodě potěší. Jablečná společnost samozřejmě nepodcenila ani design, který je originální, minimalistický a díky speciálnímu držáku telefony vypadají, jako by volně levitovaly ve vzduchu. Nad celým panelem se navíc skví vtipná anekdota „iPhone can do whaaaat?“, která jistě zaujme každého nově příchozího. Jedinou nevýhodou je skutečnost, že se přírůstek v podobě interaktivního koutku prozatím podíval jen do několika málo Apple Storů, včetně legendární prodejny na Páté avenue v New Yorku a Palo Alto v Kalifornii. Zda se Apple rozhodne obohatit i další obchody je tedy zatím otázkou budoucnosti, ale rozhodně by se jednalo o vítaný krok, jenž by mohl nejednoho váhavého uživatele přimět k přesedlání na iPhone.