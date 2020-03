Vtipálci, plačte. Do App Storu přestanou přibývat prdící a říhací aplikace

Pokud patříte mezi vývojáře, kteří se někdy snažili o to, aby se jejich aplikace objevila v App Storu, tak jistě víte, že to není procházka růžovou zahradou. Apple má pro schvalování aplikací, které se v App Storu objeví, striktní pravidla a požadavky – a ty musíte bez výjimek splnit. Pokud tak neučiníte, vaše aplikace se v App Storu prostě a jednoduše neobjeví. Jablečná společnost čas od času tyto podmínky aktualizuje a k poslední aktualizaci došlo právě dnes.

Tyto podmínky se originálně jmenují App Store Review Guidelines, tedy pokyny pro kontrolu aplikací v App Storu. V dnešní aktualizaci se změnily pokyny, které se týkají recenzí, spamu, notifikací a Sign in with Apple. Zároveň také nastaly změny v podmínkách pro sbírání dat napříč aplikacemi a především se změnilo to, kde se tato uživatelská data mohou ukládat. Veškeré změny, které se v poslední aktualizací pokynů pro schvalování aplikací v App Storu udály, si můžete prohlédnout pomocí tohoto odkazu na oficiálních stránkách Applu. Kromě toho Apple sdílel dokument, ve kterém se věnuje pokynům pro využití Sign in with Apple. Níže poté naleznete výtah těch nejzajímavějších změn.