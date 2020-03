Spotify se dočkalo vylepšení, po kterém mnozí jablíčkáři dlouho volali

Provozovatelé hudební streamovací služby Spotify svou aplikaci neustále postupně vylepšuje. V rámci nejnovější aktualizace se nenápadného, ale užitečného přepracování dočkala domovská obrazovka aplikace. Změna se týká jak verze aplikace Spotify pro iOS zařízení, tak i pro smartphony a tablety s operačním systémem Android.

Na domovské obrazovce aplikace Spotify jste si již možná stihli všimnout drobných změn. Zcela nahoře se v závislosti na aktuální denní době zobrazí nápis „Dobré ráno“, „Dobré odpoledne“ nebo „Dobrý večer“. Pod tímto nápisem pak najdete šestici panelů s nabídkou podcastů, alb, skladeb nebo seznamů skladeb, které jste v poslední době nejčastěji poslouchali. Pod touto sekcí pak najdete kategorii „Nedávno přehrané“, po které následují nabídky nejoblíbenějších podcastů, alb či seznamů skladeb, níže pak najdete výběr speciálních mixů, sestavených na základě skladeb, které nejčastěji posloucháte.

Spotify chce tímto způsobem předplatitelům své streamovací služby zajistit co nejpohodlnější a nejrychlejší nalezení ideální obsahu k poslechu. Nového vzhledu domovské obrazovky aplikace Spotify se dočkají majitelé všech iOS i Android zařízení, kteří aktualizují svou aplikaci Spotify, a kteří mají na svém uživatelském účtě historii poslechu o délce minimálně třiceti dnů. „Nová domovská obrazovka aplikace Spotify dělá těžkou práci za vás a více než kdy jindy vám usnadňuje nalezení obsahu k poslechu – ať už půjde o dlouhodobé oblíbence nebo o zcela nové objevy,“ stojí v příslušné zprávě na webu společnosti Spotify. Tuto změnu zavedla společnost Spotify necelé dva týdny poté, co do aplikace přidala nové tlačítko Shuffle Play a další novinky.