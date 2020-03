Spotify zřejmě chystá vlastní chytrý reproduktor

Spotify je v současné době nejpoužívanější aplikací na streamování hudby a jak se zdá, určitě to tak ještě nějakou dobu zůstane. Aby si tvůrci udrželi dominantní postavení na trhu, je třeba přicházet stále s různými vylepšeními a možná se i přestěhovat na novou platformu. Jedním takovým vylepšením by údajně mohla být funkce „Hey Spotify“, což je obdoba vyvolání Siri, které všichni známe ze svých jablečných zařízení.

Že ve Spotify na této funkci pracují shlédla v kódu aplikace Jane Manchun Wong, specialistka na reverzní inženýrství. Po zvolání této fráze by se spustil Spotify Voice a pomohl najít skladby. Tato funkce by měla být ale dostupná pouze za situace, pokud aplikace bude v popředí, což na první pohled vůbec nedává smysl. Nejpravděpodobnější vysvětlení tedy je, že Spotify pracuje na vlastním hardwaru. Může se jednat například o chytrý reproduktor, nebo také o chytrý přehrávač do auta, o němž už se spekulovalo v minulém roce a který se jeví jako nejpravděpodobnější.

Dle několika zdrojů se Spotify snaží oprostit od zařízení vyrobených Googlem, Amazonem či Applem. Podle informací má tedy v plánu do konce tohoto roku ukázat právě jakýsi chytrý přehrávač do auta, do kterého bude implementována i aplikace Spotify, což by mohlo vysvětlovat práce na výše zmíněné funkci k přivolání hlasového asistenta. Zařízení by se mělo synchronizovat s autorádiem za pomoci Bluetooth. Nicméně více není dosud známo, snad tedy budeme do konce tohoto roku moudřejší. Používáte Spotify nebo Apple Music?