Koronavirus decimuje v Číně prodeje iPhonů

Koronavirus decimuje svět čím dál víc. Nákaza se totiž postupně dostala z Číny do Spojených států a k nám do Evropy, kde se šíří závratným tempem a i přes iniciativy jednotlivých zemí se nedaří ji zastavit. Kromě tohoto nenadálého obratu ale stále decimuje pevninskou Čínu a kromě samotných obyvatel postihuje také společnosti, jež v zemi operují a drtí akciové trhy. Vyhráno zatím nemá ani Apple. Přestože společnost znovu otevřela řadu továren a výroba se vrací více méně do normálu, prodeje iPhonů zaznamenaly prudký propad.

Není to tak dávno, co jsme informovali o tom, že Apple slaví s iPadem v Číně úspěch a jeho prodeje nejsou vzhledem k aktuálním poměrům vůbec špatné. Představitelé společnosti se ale radovali předčasně, i přes prvotní nepříznivé prognózy ze strany ekonomů a analytiků totiž technologického giganta zasáhla ještě podstatně horší vlna nových zpráv. V Číně se vlivem šíření nákazy prodalo v únoru méně než 500 tisíc iPhonů, což znamená až 60% meziroční propad. Během téhož období se minulý rok prodalo zhruba 1.27 milionů kusů a špatně na tom nebyl ani leden, kdy se celkové prodeje vyšplhaly na 2 miliony kusů. Analytická společnost IDC původně předpovídala 40% pokles, tudíž se jedná o podstatně horší výsledky než proklamovaly i ty nejméně optimistické prognózy. Náhlý propad pravděpodobně způsobila omezení čínské vlády, zejména co se týče volného pohybu osob a zákazu cestování během čínského Nového roku.

O moc lépe na tom ale nebyly ani jiné mobilní značky a celý tamní trh se smartphony obecně zažívá poměrně krušné časy. Podle čínské akademie informačních a komunikačních technologií totiž jednotliví výrobci dodali v únoru pouze 6.34 milionů kusů telefonů, což oproti loňskému roku, kdy se prodeje vyšplhaly na 14 milionů kusů, představuje 55% pokles. Největší ránu ale utržili místní giganti jako je Xiaomi a Huawei, jejichž prodeje dohromady klesly z 12.72 milionů na 5.85 milionů kusů. Není však divu, v případě jablečné společnosti se na celkovém propadu podepsalo uzavření všech 42 prodejen a co se lokálních výrobců týče, v jejich případě představovalo rozsudek smrti zejména nucené pozastavení výroby a hromadné zavádění bezpečnostních opatření. Uvidíme, zda se situace alespoň mírně uklidní, nebo technologické giganty zavalí další lavina červených čísel.