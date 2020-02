Jaký vliv bude mít čínský koronavirus na prodeje smartphonů v epicentru nemoci

Smrtící koronavirus se stále nedaří zastavit, nákaza si vyžádala již přes 38 tisíc nakažených a 800 obětí na životech, což je dokonce vyšší bilance než v případě viru SARS, který pustošil Čínu přes 17 lety. Situace dokonce zašla tak daleko, že spousta zemí ruší všechny letové spoje do Číny, zatímco tamní vláda nařídila pozastavení meziměstské dopravy a vnitrostátních vlakových i autobusových spojů. Omezený je i pohyb občanů ve Wu-chanu a dalších konglomeracích, což by podle dosavadních odhadů mohlo vyústit v až 50% pokles prodejů smartphonů na čínském trhu v prvním čtvrtletí letošního roku.

Náhlá epidemie v podobě koronaviru posledních několik týdnů nepřestává zaplňovat titulní strany všech médií a nevypadá to, že by se měla situace v brzké době jakkoliv měnit. Následky tak pociťují nejen samotní obyvatelé, kteří se v důsledku rozšíření onemocnění musí vypořádat s nespočtem bezpečnostních opatření, ale také nadnárodní korporace a technologičtí giganti. Podle nejnovější analýzy společnosti Canalys by se virus mohl zasloužit až o 50% pokles prodejů smartphonů v Číně, alespoň tedy bezprostředně po vypuknutí, což znamená v prvním čtvrtletí letošního roku. Za dramatický propad může podle analytiků nejen hromadně uzavření továren, ale také nejrůznějších obchodů a nákupních center. Konec konců, Apple není jediná společnost, které hrozí potenciální opoždění dodávek a problémy spojené s výrobou nové generace chytrých zařízení.

Rychlé šíření nákazy bude mít vliv také na 5G, kterému Čína neodmyslitelně dominuje. Applu se sice tento problém netýká, jelikož má v plánu odhalit 5G iPhone až v září, ale i tak následky pocítí. Ostatně, jablečná společnost byla nucena zavřít všechny své kanceláře, obchody i centra, což se na výsledných prodejích přinejmenším částečně podepíše. Veřejné objekty sice měly být znovu otevřeny již dnes, tedy 10. února, ale nakonec společnost své stanovisko přehodnotila a znovuotevření o nějakou dobu prodlouží. Potíže má také Foxconn a jeho síť továren nedaleko města Čeng-čou, které zodpovídají za výrobu iPhonu 11 a generace chystané na jaro letošního roku. Jak moc se koronavirus na Applu nakonec podepíše je zatím ve hvězdách a dlouhodobé následky se naplno projeví až časem, ale i tak lze očekávat, že z toho společnost jen tak lehce nevyvázne. Optimistický není ani analytik Ming-Chi Kuo, podle nějž dojde až o 10% pokles dodaných kusů iPhonu, a to konkrétně na 36 až 40 milionů kusů. To samé se týká sluchátek AirPods, kde technologický gigant nestíhá pokrývat poptávku. Největší ztráty však utrpí zejména čínští výrobci v čele s Huawei, kteří se podílejí na výstavbě 5G infrastruktury a nečekané opoždění výroby by jim mohlo narušit dlouhodobé plány.