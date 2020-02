Čínské Apple Story zůstanou kvůli koronaviru i nadále zavřené

Není to tak dávno, co jsme informovali o plánech jednotlivých společností konečně znovu otevřít své čínské kanceláře, obchody a továrny, které byly z důvodu šíření nákazy uzavřeny. Už to téměř vypadalo, že se situace pomalu vrátí do normálu a vše bude pokračovat tak jak má, ale vše nakonec zhatila neschopnost čínské vlády virus zastavit a efektivně proti němu bojovat. Minimálně tedy v případě jablečných obchodů si zákazníci ještě nějakou dobu počkají a společnost se bude muset smířit se ztrátami.

Wu-chanský koronavirus stále decimuje valnou většinu Číny a zavdává tamní vládě dostatek důvodů pro to, aby dosud nechala všechny kanceláře, obchody a továrny zavřené. Všechny tyto veřejné objekty totiž měly 10. února podle plánu obnovit svou činnost, a ač se tak ve většině případů stane, některé společnosti se rozhodly návrat pracovníků neuspěchat. Jednou z nich je i Apple, který sice aktivně pracuje na tom, aby mohly být kanceláře příští týden opět otevřeny, ale v případě obchodů si s rozhodnutím technologický gigant dává načas. K celé situaci se vyjádřila Deirdre O’Brien, jež zodpovídá za lidské zdroje a dohlíží na maloobchodní řetězce. Ve svém e-mailu adresovaném zaměstnancům zmiňuje, že za odkladem stojí zejména různá bezpečnost nařízení a protokoly.

„Chci všem z vás poděkovat za tu neuvěřitelnou péči a oddanost, kterou jste za posledních několik týdnů předvedli. V Applu jsme jako jedna velká rodina, která za sebe navzájem nese odpovědnost, a proto chceme svým kolegům, dodavatelům, partnerům i zákazníkům v Číně zajistit bezpečí a především pohodlný návrat do běžného života. Naše iniciativa v boji proti koronaviru jen tak neustane. Od mého posledního e-mailu navíc společnost aktivně komunikuje s experty z oblasti zdravotnictví i jednotlivými státníky, abychom byli schopni těchto cílů dosáhnout. Pilně pracujeme na tom, abychom příští týden mohli znovu otevřít kanceláře a centra, ale zároveň jsme si vědomi bezpečnostních opatření, která jsou momentálně všudypřítomná. Ať už co se týče volného pohybu osob, možností cestování, nebo případného dojíždění do práce. O našem rozhodnutí vás tedy budeme informovat, a stejně tak o vašem návratu na pracoviště. Kdy přesně budou tedy obchody znovu otevřeny se dozvíte příští týden, avšak v tomto okamžiku nelze nic slíbit. Ve hře je totiž spousta proměnných a externích faktorů, které mohou výsledný rozsudek ovlivnit. V případě potřeby se každopádně obraťte na svého nadřízeného, který zodpoví všechny vaše otázky a až nastane čas, pomůže vám zařadit se zpět do pracovního procesu. Pokud nechcete minout novinky, pravidelně sledujete webové stránky, které jsme za tímto účelem vytvořili. Pamatujete však na to, že vaše bezpečí je na prvním místě a jsme neuvěřitelně vděční, s jakým nasazením a pochopením k celé záležitosti přistupujete,“ vyjádřila se Deirdre O’Brien ve svém vzkazu zaměstnancům.

Kdy přesně tedy budou jablečné obchody znovu otevřeny je zatím otázkou budoucnosti, jisté však je, že se tak stane během příštích několika týdnů. Konec konců, čínská vláda ani jednotlivé společnosti neberou koronavirus na lehkou váhu a nechtějí své zaměstnance vystavovat zbytečnému nebezpečí. Nákaza totiž postihla již přes 31 tisíc lidí a vyžádala si 600 životů, což je více než v případě onemocnění SARS, které se přehnalo přes Čínu před 18 lety. Uvidíme, zda se Čína rozhodne bojovat proti viru i jinými prostředky než jen pomocí zákazu cestování a volného pohybu.