Jak dezinfikovat smartphone

V jednom z našich předchozích článků jsme vám přinesli informace o tom, jací zajímaví obyvatelé mohou osídlit povrch vašich smartphonů a jak dlouho by na vašem iPhonu teoreticky mohl přežít nový typ koronaviru. Pokud máte o čistotu svého jablečného miláčka obavy a rádi byste mu poskytli stejnou péči, jakou (doufáme) poskytujete svým rukám, nenechte si ujít ani náš dnešní článek, ve kterém vám popíšeme, jakými způsoby můžete svůj iPhone účinně dezinfikovat.

Smartphony – ač se to na první pohled nemusí vůbec zdát – patří v jistém smyslu slova mezi ty “nejšpinavější” věci, se kterými přicházíme na denní bázi do styku. Podle studie z roku 2017 se na smarpthonech středoškoláků nacházelo desetkrát více bakterií, než na sedadlech toalet. A sedadlo toalety byste si asi k uchu nepřiložili, že? Naštěstí existuje poměrně dost možností, jak své smartphony efektivně zbavit nečistot i nežádoucích „obyvatel“. Zatímco kupříkladu tlačítkovou Nokii 3210 jste mohli – s nadsázkou – prakticky vykoupat v kbelíku se Savem a i přesto se vám na ni maminka dovolala, iPhony jsou o něco citlivější. Jak je dezinfikovat a nepoškodit?

Hadříky z mikrovlákna

Jedním z nejjednodušších a nejrychlejších způsobů, jak očistit (nikoliv ale přímo dezinfikovat) svůj smarpthone je časté otírání šetrným hadříkem z mikrovlákna. Takový hadřík můžete nosit po kapsách, v batohu i v tašce (ideálně uzavřený v sáčku, aby nepřicházel do styku s jinými nečistotami). Otření suchým hadříkem z mikrovlákna sice váš iPhone nezbaví bakterií ani virů, prokáže mu (a potažmo i vám) alespoň nějakou službu. Hadříky z mikrovlákna seženete jak v kamenných prodejnách, tak i v různých e-shopech, a rozhodně je dobrý nápad mít minimálně jeden takový hadřík v každé tašce, batohu, zásuvce pracovního stolu … zkrátka všude, kam s sebou nosíte svůj iPhone.

Alkohol a voda? Ano, ale opatrně

Jakékoliv tekutiny, roztoky a různé přípravky musíte na svá jablečná zařízení aplikovat s maximální opatrností, rozmyslem, a především s notnou dávkou rozumu. Obecně se doporučuje s mírou navlhčit hadřík z mikrovlákna roztokem alkoholu, ujistit se, že nepouští žádnou kapalinu, a opatrně takto navlhčeným hadříkem svůj iPhone důkladně očistit. V žádném případě neaplikujte žádné čisticí prostředky přímo na povrch svého Apple zařízení.

Dezinfekční ubrousky

K dezinfekci povrchu svého iPhonu můžete použít také dezinfekční vlhčené ubrousky (pokud je vůbec v obchodech seženete). Dezinfekci za pomoci ubrousků, které jsou již předem napuštěné dezinfekčním roztokem, doporučuje ve svém nejnovějším dokumentu podpory dokonce i přímo společnost Apple. Uživatelé by si ale určitě měli ohlídat, zda z ubrousků nekape roztok, který by pak mohl při čištění natéci do iPhonu.

Dezinfekce na ruce

Sanytol, Dettol, Sterillium … tyto a další názvy jsou v poslední době v kontextu se současnou epidemií skloňovány ve všech možných pádech – u nás většinou v souvislosti s tím, že již nějakou dobu nejsou k sehnání v lékárnách, zdravotnických potřebách ani v běžných drogeriích. Pokud čirou náhodou tímto nedostatkovým artiklem disponujete – například nosíte v batohu, tašce či po kapsách lahvičku desinfekčního gelu na ruce – můžete ho v případě potřeby použít i pro desinfekci svého iPhonu, jen si dejte pozor, aby gel nebo roztok nezatekl do smartphonu.

Akce “čisté ruce”

Bakterie, viry a nečistoty nepřeskáčou na naše iPhony samy od sebe – většinou se na povrch našich smartphonů dostanou ve chvíli, kdy svá zařízení bereme do rukou. Z toho logicky vyplývá, že čím čistší budou naše ruce, tím méně nečistot ulpí na našich smarpthonech. Důkladné mytí rukou by mělo být naprostou samozřejmostí bez ohledu na to, zda ve světě zrovna řádí nějaká epidemie, překvapivě velké množství lidí má ale tendenci hygienu rukou zanedbávat. Současná situace tedy může představovat skvělou příležitost k osvojení si těch správných návyků. Instrukcí ohledně správného mytí rukou je plný internet. Na pomoc si můžete vzít i iOS aplikaci.