Apple zaměstnancům: Pokud můžete, pracujte raději z domova

Koronavirus stále řádí a kromě pevninské Číny začíná decimovat i zbytek světa, včetně Spojených států a Evropy, kde počet nakažených exponenciálně stoupá. Rázné kroky tak podnikají jak jednotlivé vlády, tak společnosti, jež se snaží ochránit své zaměstnance a zbytečně je nevystavovat riziku. Výjimkou není ani Apple, který preventivně uzavřel všech 42 prodejen v Číně a důrazně doporučil zaměstnancům Apple Parku, aby se vyhnuli přílišnému kontaktu s kolegy a pořádali telekonference místo osobních jednání. Nyní však společnost přistoupila k drastičtějším opatřením a většině zaměstnanců navrhla, aby raději pracovali z domova.

Jablečná společnost nebere COVID-19 na lehkou váhu a vyvíjí iniciativu, aby šíření koronaviru zabránila. Z tohoto důvodu se také Tim Cook po zavedení řady bezpečnostních opatření rozhodl přistoupit k drastičtějšímu omezení a nabídl většině zaměstnanců v kancelářích po celém světě, aby raději pracovali z domova nevystavovali se zbytečně riziku. Zatím se doporučení týká pouze tohoto týdne, tedy od 9. do 13. března, ale je pravděpodobné, že se tato doba protáhne. Zatímco poslední e-mail zaměstnancům z minulého pátku promlouval pouze k pracovníkům v Seattlu a Kalifornii, nyní se doporučení vztahuje také na kanceláře v Jižní Koreji, Itálii, Japonsku, Německu, Francii, Švýcarsku a Velké Británii.

Kromě tohoto náhlého obratu se Apple zaměřuje také na samotnou hygienu zaměstnanců a zákazníků, tudíž kromě měření teploty, jenž probíhá například v Číně, se tak jednotlivé Apple Story dočkají také menšího počtu míst v seminářích Today at Apple a dalších, dosud neoznámených omezení. Co se manažerů týče, ti mají v tomto ohledu bohužel smůlu a kvůli náplni své práce se pravidelné docházce nevyhnou. Právě z tohoto důvodu jablečná společnost zavedla dodatečná opatření, aby zabránila případnému šíření. Nezbývá tedy než čekat, jak se bude tato tristní situace nadále vyvíjet. Už takhle má totiž nákaza na společnost drastické dopady a další utahování opasků by mohlo krizi ještě více prohloubit.