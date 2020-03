Apple oficiálně potvrdil prvního evropského zaměstnance nakaženého koronavirem

Epidemie koronaviru nepřidělává Applu vrásky na čele jen v souvislosti s prodeji jeho produktů. Dnes odpoledne jsme se totiž z jeho strany dočkali i potvrzení jeho prvního evropského zaměstnance nakaženého koronavirem. Ten nepochází překvapivě z Itálie, na kterou dolehl koronavirus plnou silou, ale z Irska.

Apple ve svém oficiálním prohlášení uvedl, že jeden z jeho irských zaměstnanců pracujících v kampusu v Corku měl pozitivní test na COVID-19, kvůli čemuž je nyní v karanténě. Do té zamířili i pracovníci, kteří se dostali v uplynulých dnech s nakaženým zaměstnancem do styku. Aby Apple eliminoval možné šíření nemoci v kampusu, rozhodl se jej okamžitě důkladně dezinfikovat, přičemž ke stejnému kroku se uchýlil i v případě jeho Apple Storů. V dezinfikování bude pokračovat v pravidelných intervalech i nadále a to prakticky ve všech zemích, které se potýkají s koronavirem ve větší míře. Riziko nákazy touto nemocí je tak díky tomu v Apple Storech alespoň o něco nižší.

Epidemií koronaviru se do této chvíle nakazilo podle oficiálních statistik více než 116 tisíc lidí po celém světě, více než 4000 lidí pak bohužel nemoci podlehly. V České republice je v současné době zaznamenáno za pouhých 8 dní na 41 případů koronaviru, přičemž na výsledky mnoha testů se stále čeká. Jako preventivní opatření proti šíření rozhodla dnes ráno vláda o celorepublikovém uzavření základních, středních a vysokých škol a zákazu akcí, na kterých se schází 100 a více lidí. Pokud ani tato opatření šíření koronaviru na našem území nezatnou tipec, dá se v následujících dnech očekávat jejich posílení.