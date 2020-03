Žádné září. Apple zřejmě představí iPhony 12 později, než se očekávalo

Na rok 2020 nebude Apple velmi pravděpodobně vzpomínat v dobrém. Od jeho samotného začátku musí totiž, stejně jako zbytek světa, řešit potíže související s epidemií koronaviru, která se po celém světě šíří vysokou rychlostí. Její největší problém však tkví v tom, že nejvíc decimuje Čínu, která je pro Apple klíčová z hlediska výroby jeho produktů. Kvůli tomu se tak zdá čím dál pravděpodobnější, že některé na letošek chystané produkty budou odsunuty na příští rok a jiné se na pulty obchodů dostanou později, než se očekávalo. Do druhé skupiny bude zřejmě patřit i iPhone 12.

O víkendu se podařilo agentuře Bloomberg od svých dobře informovaných zdrojů zjistit, že má Apple velké problémy s dokončením iPhonů pro letošní rok. Nikoliv však proto, že by si nevěděl rady s jejich technickým řešením, ale zkrátka proto, že na dokončení nemohou pracovat přímo v Číně se svými partnery a telefonům tam dát následně zelenou pro výrobu. S touto informací přišel dnes i asijský portál DigiTimes, který stejně jako Bloomberg tvrdí, že Apple velmi výrazně zredukoval veškeré zahraniční cesty svých zaměstnanců, přičemž v případě Číny byla tato redukce vzhledem k počtu nakažených v zemi, suverénně nejstriktnější. Kvůli tomu se tak zdá nepravděpodobné, že by Apple dokázal dodržet svůj klasický harmonogram dokončení produktu a následného spuštění výroby. To jej tak velmi pravděpodobně přinutí k odložení představení iPhonů 12 minimálně o měsíc. Telefonů bychom se tak zřejmě dočkali až v říjnu a to navíc jen v případě, že se za tento měsíc navíc situace okolo koronaviru vyvine natolik dobře, že umožní Applu jeho telefony dokončit.

Jakýchkoliv informací objasňující výrobu jsme se zatím ze strany Applu nedočkali a je poměrně pravděpodobné, že ani nedočkáme. Veškeré detaily vývoje a výroby si totiž nechává kalifornský gigant sám pro sebe a světu prezentuje až výsledek svého snažení. Nicméně lecco by mohly napovědět už následující týdny, ve kterých se očekává odhalení iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9. Ten má Apple údajně představit již na konci tohoto měsíce, avšak vzhledem k problémům s koronavirem se začínají ozývat čím dál častěji i hlasy tvrdící, že i tento model bude odsunut minimálně o pár týdnů. Pokud tomu tak skutečně bude, o vývojových a výrobních problémech Applu v souvislosti s jeho dodavateli a partnery v Číně nebude moci být pochyb.