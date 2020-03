Slovenský Telekom rozdává tento měsíc 1000GB mobilních dat zdarma

Klienti slovenského operátora Telekom mají tento měsíc důvod k radosti. Využít totiž mohou velmi pěkný dárek ve formě 1000GB mobilních dat, které si mohou vychutnat dle libosti až do dokonce měsíce či do jejich vyčerpání – to vše navíc samozřejmě zcela zdarma.

Dárkem v podobě 1000GB dat se snaží slovenský Telekom své uživatele nalákat na používání své aplikace Telekom, která je zdarma ke stažení v App Store. Ta umožňuje především jednoduchou správu jejich tarifů, ale také například dokupování mobilních dat či jiné změny. Asi vás tak nepřekvapí, že právě stažení a používání aplikace Telekom je jednou z podmínek získání dárku. Tou druhou a poslední je pak využívání tarifu ÁNO, Happy, ÁNO biznis či programů Magenta Mobile, MT Professional PlusClassis a Bez záväzkov. Jakmile má klient jeden z těchto tarifů, stačí už jen v aplikaci zvolit možnost aktivace dárku a vše je hotovo. Od této chvíle může až do konce měsíce či vyčerpání 1000GB dat prakticky neomezeně surfovat a to jak na Slovensku, tak v Evropské unii a roamingové zóně 1, která zahrnuje konkrétně Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Francouzskou Guyanu, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálii, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Manský ostrov, Martinik, Mayotte, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Švédsko, Vatikán, Velká Británii.

Podobné bonusy nejsou cizí ani operátorům v České republice. Například loňské léto spustil tuzemský T-Mobile akci, v rámci které mohli uživatelé surfovat na mobilním internetu téměř zdarma bez omezení. V období Vánoc zase operátoři rozdávali různé slevové kupóny využitelné pro nákupy mnohdy poměrně drahého zboží. Rozhodně se tedy nedá říci, že by si své klienty nehýčkali – tedy minimálně z hlediska bonusů. Co se týče cen tarifů, ty minimálně v Česku za lidové označit nelze.