Apple si může oddechnout. Další tučnou pokutu za zpomalování starších iPhonů platit nebude

Apple nemá v poslední době zrovna mnoho důvodů k radosti. Koronavirus decimuje jeho dodavatelský řetězec, některé jeho produkty je potřeba zdarma opravovat přes speciální opravné programy kvůli hardwarovým chybám v nich a navíc se začaly opět rozdmýchávat bolístky z minulosti v podobě úmyslného snižování výkonu starších iPhonů. V případě posledního problému jej tak může těšit alespoň to, že ne v každé zemi je označován za „padoucha“. Skvělým příkladem je nejnovější verdikt Brazílie.

O tajném snižování výkonu starších iPhonů se začalo poprvé hovořit v roce 2018 poté, co jej zpozorovali uživatelé měnící baterie v nich díky výkonnostním testům. Po týdnech mlčení, ve kterých schytával Apple od celého světa tvrdá slova kritiky, přišlo nakonec z jeho strany přiznání s tím, že výkon starších iPhonů snižuje vlastně pro dobro uživatelů, jelikož tím zabraňuje jejich neočekávaným vypnutím. Jednotlivé členské státy Evropské unie příliš pochopení neprojevily a kromě nedůvěry se technologický gigant dočkal také tučné pokuty ze strany Francie a Itálie, ke kterým se zřejmě brzy přidají další státy. Opačný případ ale nastal v zámoří, konkrétně v Brazílii, kde se sice společnost dočkala nátlaku ze strany IDEC, brazilského institutu pro ochranu spotřebitelů, který obdržel 350 stížností uživatelů na náhlý pokles výkonu. Do celé situace se ale náhle vložil ministr spravedlnosti, podle nějž Apple zavedl potřebná opatření a podobné scénáře se v budoucnu již opakovat nebudou, tudíž není důvod k soudním tahanicím.

I přes iniciativu vlády se ale IBDI, institut pro právo a politiku v informačních technologiích, rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou a Apple žaloval. Jako odškodné uživatelům požadoval zaplatit 212 milionů dolarů, zejména tedy za nemorální jednání. Návrh byl naštěstí soudem zamítnut a ač se IBDI hájilo tím, že právo stojí na straně spotřebitelů a mělo by být dodržováno stejně jako v ostatních zemí, podle soudce João Egmona Apple nijak nepochybil a naopak tento krok podnikl kvůli tomu, aby zbytečně neomezoval uživatele a ochránil je před případným poškozením telefonu z důvodu životnosti baterky. Jablečná společnost na oplátku poskytla uživatelům slevu na výměnu baterie a byla v tomto ohledu poměrně transparentní. Proč přesně se právo postavilo na stranu Applu je záhadou, ale důvodem by mohla být brazilská továrna Foxconnu, která zajišťuje práci několika tisícům lidí.