Světu se představily nové „Apple Watch“, tentokrát z dílny Oppo

Že čínská společnost Oppo představí vlastní hodinky se šuškalo již nějakou dobu. Velkým terčem spekulací byl jejich design, neboť při prvním pohledu na toto nositelné příslušenství vám musí být jansé, odkud vítr vane. Podoba s Apple Watch je zkrátka zřejmá a jediným designovým rozdílem je absence otočné korunky na pravém boku hodinek. Čínská společnost zde vsadila na dvě mechanická tlačítka. Kdybyste ovšem hodinky viděli nakloněné z levé strany, rozdíl zřejmě nepoznáte. Ostatně posuďte sami v níže přiložené galerii. Opravdu nejde poznat, zda jde o keynote Applu nebo Oppo. Smutné.

Od těchto hodinek můžete čekat vše, co byste čekali. Budou tedy zde notifikace, možnost přijímat telefonní hovory, spravovat hudbu a také obchod a aplikacemi. U hodinek Oppo Watch ale chybí EKG, což je funkce, o které se u tohoto zařízení dlouho spekulovalo. Hodinky mají naopak funkci sledování spánku, čímž se Apple Watch pochlubit nemohou. Hodinky lákají na krásný ohnutý AMOLED displej, který má u 46mm varianty 1,91″ a rozlišení 402 x 476, což dává jemnost 326 ppi. Poměr obrazovky k tělu je u těchto hodinek 72,76%.

Hodinky jsou rovněž do 50 metrů voděodolné a nabízí až čtyřicetihodinovou výdrž na jedno nabití v případě zapnutí „inteligentního režimu“. V tento moment ovšem není jasné, o jaké funkce budou hodinky v tomto případě ochuzeny. K dispozici bude i „power sawer“, při jehož zapnutí by měly hodinky vydržet na jedno nabití až tři týdny. Je třeba avšak počítat s tím, že v tomto stavu budou k dispozici opravdu jen základní funkce. Co si myslíte o tomto opravdu sprostém okopírování designu Apple Watch?