Apple nechtěně prozradil jednu z chystaných novinek Apple Maps

Přestože jsou Apple Maps dlouhodobě označovány za jeden velký propadák, kalifornský gigant nad nimi rozhodně neláme svou hůl. Není to konec konců tak dávno, co kompletně předělal design aplikace a tuto verzi začal spolu s řadou nových funkcí šířit mezi veřejnost, alespoň tedy ve Spojených státech. Tímto ale snahy Applu ani zdaleka nekončí, tedy soudě dle pracovní nabídky, kde technologický gigant zmiňuje práci na nové sekci map.

Apple Maps nelze v současnosti v žádném případě vnímat jako silného konkurenta Google Maps, potažmo jiných mapových aplikací. Přesně to však chce Apple v nejblížší době změnit a to vylepšením jejich stávajících funkcí a zapracování novinek, které je zatraktivní. Z tohoto důvodu vypsal novou pracovní nabídku na pozici produktového manažera, jenž by se zaměřoval výhradně na psaní textů a obsah aplikace. Soudě dle popisu pracovní náplně by měl nový zaměstnanec divize Apple Maps na starosti především psaní doporučení na nejrůznější podniky a turisticky zajímavá místa v dané oblasti. Apple totiž nechce nabízet jen pouhé mapy a dopravu z bodu A do bodu B, ale také možnost prozkoumat okolní prostředí a naplánovat si nějaký zajímavý a obohacující výlet v nové, neznámé lokaci.

Podmínky pro přijetí jsou poměrně přímočaré a jednoduché. Stačí mít zálibu v cestování a objevování nových míst, znalost nejnovějších trendů v oblasti kulinářství a nakupování, a pochopitelně mít kreativního ducha, bez něhož se člověk na této pozici pravděpodobně neobejde. Krátce po nahrání nabídky byl ale příspěvek stažen, tudíž to vypadá, že někdo vypustil do světa něco, co neměl. Nicméně není divu, že chce Apple přicházet se stále novými funkcemi. V lednu společnost oznámila, že se jí povedlo úspěšně předělat stávající design aplikace a rozšířit ho mezi uživatele ve Spojených státech. Nové mapy tak nabízí přehlednější navigaci, lepší pokrytí cest a další žádané novinky. Přijít s masivní aktualizací ve formě doporučení atraktivních lokalit zní tedy jako logický nápad a přirozený vývoj. Jablečná společnost navíc nechce příliš zaostávat za konkurencí a chce dosáhnout podobného výsledku jako Google, v jehož případě funguje doporučování zajímavých míst na výbornou.