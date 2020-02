Do Google Maps míří další skvělé novinky, které zpříjemní jejich využívání

Patnácté narozeniny Google Maps, které připadají na tento týden, hodlá Google slavit ve velkém stylu. Před malou chvílí totiž představil skrze tiskovou zprávu velký update jeho iOS a Android aplikací, který má využití jeho mapových podkladů výrazně zpříjemnit. Co tedy bude nového?

Spodní lišta se dočká dvou nových ikon a ve výsledku tedy bude nabízet hned pět ikon namísto současných tří. Těšit se můžeme konkrétně na ikonu Prozkoumat, Dojíždění, Uloženo (Pro vás), Přispět a Aktualizace. První tři ikony jsou v Google Maps dostupné již roky a jejich účely se proto absolutně nezmění. Ikona Přispět bude skrývat rozhraní pro jednoduché přidání informací o místě uživatelem, díky čemuž budou mapy alespoň dle slov Googlu ještě více uživatelsky přívětivé. Přidávat zde půjdou jak fotografie, tak třeba chybějící adresy, informace o silnicích a třeba také recenze. Karta Aktualizace pak nabídne trendy z okolí a třeba vás tak inspiruje k různým výletům. Poměrně zajímavé je, že půjde v této záložce také chatovat s podniky, které se zde objeví a budou tuto možnost nabízet (což bohužel nebude v České republice velmi pravděpodobně ničím častým.

Google se u nové verze Maps zaměřit obecně vzato na co největší kooperaci s uživatelem, což dokazují i prvky zobrazující se přímo při navigování na určité místo, přes které bude možné v reálném čase doplňovat informace o trase a de facto tak pomáhat dalším uživatelům Google Maps. Například při zobrazování jízdních řádů MHD bude možné kromě jejich naplněnosti do Maps zaznačit i to, jaká je v nich teplota či zda jsou nebo byly bez problému bezbariérové například kvůli osobám s handicapem či maminkám s kočárky. Chybět nebude ani možnost přidání informací o ženských oddílech (například ve vlaku) či zabezpečení ve smyslu kamer, ochranky či policie na určitých místech či v dopravních prostředcích. Zkrátka a jednoduše – z Google Maps toho půjde vyčíst mnohem více užitečného než je tomu nyní. Třešinkou na dortu je pak redesign jejich ikony, která vzdává hold první ikoně Google Maps.

Google v tiskové zprávě uvedl, že update začíná ve světě rozšiřovat již dnes a to jak v App Store, tak v Google Play. Jak už to však v jeho případě bývá, nelze v tuto chvíli bohužel říci, jak rychlý v rozšiřování po světě bude a tedy ani to, kdy se updatu dočkáme v České republice. Při psaní tohoto článku bohužel nikomu z redakce v App Store nabídnut nebyl. Nezbývá tedy než doufat, že se alespoň protentokrát podaří update rozšířit co možná nejrychleji.