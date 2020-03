iOS 14 přinese novinku, po které mnozí jablíčkáři dlouho volali

Operačnímu systému iOS 13 začíná pomalu znít umíráček. Zhruba za tři měsíce totiž Apple představí jeho nástupce v podobě iOS 14, kterým je po pár měsících testováních na naprosté většině kompatibilních produktů nahradí. Přestože mnoho informací o tom, co nového “čtrnáctka” přinese nemáme, první úniky informací jí již začínají pozvolna rýsovat. Po nedávném videu zachycujícím nový multitasking v iOS 14 tu dnes máme další zajímavé odhalení, které mnozí z vás určitě ocení. Týká se konkrétně přepracované obrazovky hovorů.

Mnozí jablíčkáři si již řadu let stěžují na to, že příchozí hovory nejsou na iPhonech řešeny z hlediska designu příliš šťastně – tedy minimálně při odemknutém telefonu. Náhlé zčernání displeje se zobrazením možnosti přijetí a detailů o volajícím totiž působí dost rušivě, což je při odemčeném telefonu, který je zpravidla v takovém stavu i uživatelem využíván, poměrně zbytečné. Nejednou jsme proto v minulých měsících a letech slyšeli prosby směřující na Apple například ohledně malého vyjížděcího rozhraní při příchozím hovoru na odemčený telefon, které by tak rušivě nepůsobilo. A právě podobný prvek má iOS 14 přinést. Přesný design sice zdroje neprozradily, nicméně působit má dle nich mnohem méně rušivě než současná verze.

Upravené rozhraní pro příchozí hovory bude zároveň zřejmě jednou z nejvýraznějších novinek celého iOS 14. Zdroje totiž tvrdí, že se u tohoto systému zaměří Apple stejně jako v případě iOS 12 primárně na stabilitu a dotažení všech doposud nedokonalých funkcí k naprosté dokonalosti. S trochou nadsázky se tak dočkáme spíš iOS 13s, nežli jakkoliv revolučního iOS 14. Pokud se však Applu skutečně podaří iOS 14 dotáhnout k naprosté dokonalosti z hlediska funkčnosti, absence větších novinek zřejmě nikoho příliš trápit nebude.