Applu uniklo video chystaného iOS 14

Ani letos se Applu nepovedlo udržet novou verzi operačního systému iOS pod pokličkou až do jejího představení naplánovaného na červen. Portálu 91mobiles se totiž podařilo od interních testerů Applu získat krátký záznam, který právě nový iOS 14 zachycuje. Konkrétně si na něm můžeme prohlédnout přepracovaný multitasking.

Podle uniklého videa, které zachycuje iOS 14 konkrétně na iPhonu 11 Pro Max, se bude nový multitasking na iPhonech velmi podobat tomu, který známe z iPadů. Díky tomu by tak měla být správa jednotlivých aplikací běžících na pozadí ještě rychlejší, jelikož budou zobrazovány nikoliv po jedné, ale po čtyřech. Samozřejmostí je pak zobrazení dalších spuštěných aplikací scrollem do boku, stejně jako je tomu i nyní. Poměrně zajímavé je i to, že dle dalšího uniklého screenshotu by měl jít design multitaskingového rozhraní různě přizpůsobovat, což uživatelé rozhodně ocení.

Vzhledem k novému designu multitaskingu podobajícímu se tomu iPadovému se nabízí otázka, zda se Apple konečně rozhodne pro přidání podpory rozdělené obrazovky či dalších podobných vychytávek známých právě z iPadů. Tuto vychytávku sice zdroje nepotvrdily, nicméně je vcelku pravděpodobné, že na iPhony letos skutečně dorazí. Jejich displeje jsou totiž již poměrně dlouho natolik velké, že by její využití rozhodně umožnily. K jejímu nepotvrzení zdroji pak mohlo dojít jen kvůli tomu, že zkrátka ještě není do systému implementovaná. Pravdou totiž je, že na videu je zachycena jedna z prvních funkčních verzí iOS 14 a nikoliv žádný pokročilejší prototyp. V tomto směru tak nezbývá než doufat, že se v následujících týdnech dozvíme další detaily.