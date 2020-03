Apple finišuje s výrobou iPhonu SE 2, jeho představení je za dveřmi

Příchod dlouho očekávaného iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9 se již brzy stane realitou. Čím dál větší počet zdrojů se shoduje na tom, že “devítku” Apple odhalí už ve druhé polovině března. Tuto teorii nyní znovu potvrdil asijský portál DigiTimes, podle kterého již Apple finišuje s výrobou prvních milionů kusů telefonů.

Závěrečná fáze výroby iPhonů 9 má podle DigiTimes probíhat v čínském Zhengzhou. To bylo sice ještě donedávna ochromeno epidemií koronaviru, avšak situace se zde již začíná dostávat do normálu, díky čemuž jsou výrobci schopni splnit své závazky vůči Applu. Novinek sice bude zřejmě při startu jejich prodejů méně než Apple zprvu zamýšlel, tak kritický nedostatek jako tomu bylo například u iPhonů X v roce 2017 však snad nehrozí.

Jelikož je iPhone 9 jedním z nejočekávanějších telefonů letošního roku, ne-li posledních let, minulé měsíce byly plné úniků informací odhalujících jeho detaily. Díky nim tak víme například to, že se bude velmi podobat iPhonu 8, přičemž jedinou výraznější designovou odlišností budou matná záda vycházející z iPhonů 11 Pro a jablko na jejich středu. Jinak se však stejně jako u iPhonu 8 dočkáme u “devítky” 4,7” LCD displeje, klasického Home Buttonu s Touch ID či hliníkových rámečků. Těšit se něj můžeme jak na podporu bezdrátového nabíjení, tak zřejmě i na podporu eSIM, díky které bude možné telefon využívat pro dvě telefonní čísla. Srdcem novinky by měl být čipset A13 Bionic a 3 GB RAM paměti, její cena pak na českém trhu zhruba 12 až 13 tisíc korun. Jednat se tak bude o suverénně nejlevnější novější iPhone v nabídce Applu.