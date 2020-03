Šest profesionálů zrecenzovalo Mac Pro a Pro Display XDR. Jak tato zařízení dopadla?

Recenze nejnovějšího Macu Pro společně s monitorem Pro Display XDR jsou i po třech měsících od představení stále aktuální. Větší recenzi nedávno zveřejnil také magazín The Verge, který posadil celkem šest profesionálů před Mac Pro a Pro Display XDR. Tito profesionálové měli na obou těchto zařízeních pracovat a ostatním tak zprostředkovat pocity, které z používání vrcholného počítače a monitoru od Applu mají. Níže si můžete přečíst nejzajímavější úryvky od jednotlivých profesionálů. Mnoho z nich si vzalo na špacír především design a hlučnost Macu Pro.

„Přední a zadní chladící průduchy patří mezi hlavní části, díky kterým Mac Pro ihned poznáte. Konektory na horní straně jsou velmi užitečné a nutno podotknout, že je celá mašina i při zátěži velmi tichá. Apple investoval mnoho času do nastavení ventilátorů, aby nezpůsobovaly žádné rachotění a minimální hluk. Na to, kolik výkonu v sobě Mac Pro má, tak se jedná o velmi tichý počítač,“ uvedl jeden z profesionálů. Nutno však podotknout, že má Mac Pro i patřičné negativní stránky: „Hardware Macu pro je daleko, ale daleko před softwarovou podporou. Když jsme spustili výkonnostní test na grafickou kartu, získali jsme opravdu solidní výsledky. Bohužel, jen některé aplikace jsou optimalizovány tak, aby dokázaly využít grafický systém Apple Metal. Nikdy jsme tedy neviděli grafické karty pracovat na plný výkon v aplikacích.“

Co se týče monitoru Pro Display XDR, ten se rozhodl zrecenzovat například ředitel technologie v postprodukci z Vox Media, Murilo Silva. Ten vrcholný monitor od Applu vcelku potopil: „Jelikož jsem hodně pracoval s monitorem Sony X300, se kterým Apple svůj Pro Display XDR srovnává, tak je mohu porovnat. Při představení bylo až zvláštní vidět, jak se Apple do společnosti Sony obouvá. Mohu ale říci, že Pro Display XDR rozhodně není monitor, který bych si koupil pro seriózní práci s grafikou a barvami. Bohužel, hned na první pohled jsem zjistil, že největší slabinou monitoru je sledování pod úhlem, které je velmi nepřesné – a to i v tom nejmenším úhlu. Je to tak hrozné, že i když stojíte přímo před monitorem, tak na okrajích displeje vidíte vinětační efekt,“ uvedl na účet Pro Display XDR Murilo Silva. Na celé video se můžete podívat níže.