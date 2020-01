Jak si vede Mac Pro za 165 tisíc korun v herním testu?

Počítače z dílny Applu za mokré sny hráčů videoher rozhodně označit nelze – ba naopak. Macy jsou totiž pro hry relativně nepřívětivé, což ostatně nepřímo potvrzují i vývojáři, kteří tuto platformu prakticky od jejího vzniku přehlížejí. Nicméně když se vám do rukou dostane základní Mac Pro začínající na 164 990 tisících korunách, byl by hřích jej hrami neotestovat – tedy minimálně podle YouTubera Quinna Nelsona z kanálu Snazzy Labs. Jak tedy Mac Pro v herním testu obstál?

Základní konfigurace Macu Pro, kterou měl Quinn k dispozici, je osazena osmijádrovým procesorem Intel Xeon W s taktem 3,5GHz a Turbo Boostem až 4,0GHz, 32 GB RAM pamětí, grafikou Radeon Pro 580X s 8 GB paměti GDDR5 a 256 GB SSD diskem. Jedná se tedy na první pohled o skvělé parametry, tedy alespoň pro práci, pro kterou je Mac Pro stvořen. V herním testu se totiž ukázalo, že například taková grafika Radeon Pro 580X vám nadělá nepěkné vrásky na čele. Se střihem videa si sice poradí bez problému, Shadow of the Tomb Raider, který na Macy dorazil relativně nedávno, však zvládá při maximálních detailech jen na 28 fps, což se za ideální označit rozhodně nedá. Zajímavé přitom je, že těchto výsledků dosahuje i přesto, že je optimalizovaná pro Metal. Dobrých výsledků ale nedosahují ani jiné hry, přičemž vina je stále hlavně na straně grafické karty. Pokud by si tedy chtěl nějaký hráč mermomoci koupit Mac Pro na hraní, pro solidní herní zážitek se nevyhne investici do vhodné grafické karty. YouTuberovi se osvědčila konkrétně karta AMD 5700XT, která zvládala hry jen o něco málo hůře než GTX 1080Ti u Windows.

Je jasné, že test YouTubera je svým způsobem k ničemu, jelikož Mac Pro si na hry člověk se zdravým rozumem rozhodně nekoupí. Za 165 tisíc korun lze totiž poskládat mnohonásobně lepší herní stroj, na který bude 100% spoleh i za pěkných pár let. Je tedy jasné, že movitější hráči se vydají takřka vždy touto cestou, než aby si své oblíbené tituly svým způsobem znepříjemňovaly na Macu. Ale kdo ví, třeba se i z jablečných počítačů stanou za pár let stroje hrám zaslíbené. Některé zdroje totiž naznačují, že se Apple chystá na trhu právě vlastním herním počítačem prorazit. Zda se tyto zprávy zakládají na pravdě je nicméně ve hvězdách.