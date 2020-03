S touto aplikací naleznete vaše ztracená Bluetooth zařízení snadno a rychle

Zapomínat či ztrácet věci je lidské. Když však mají tyto věci hodnotu několika tisíc korun, lidskost je ta tam a na scénu nastupuje smutek či naštvanost. Naštěstí však žijeme v době doslova prošpikované moderními technologiemi, díky čemuž lze spousty ztracených či zapomenutých věcí poměrně jednoduše vystopovat. Stačí jen vědět, jak na to.

Produkty z dílny Applu lze velmi snadno hledat přes aplikaci Najít, ve které se zobrazuje jejich poloha (pokud je tedy tato funkce na hledaných zařízeních povolena). Zobrazení polohy nicméně není zrovna nejpřívětivější, jelikož z něj vyčtete de facto jen určitý okruh, ve kterém by se mělo zařízení nacházet. Pokud tedy jdete například běhat a vypadne vám z ucha AirPod ve vysoké trávě či vám sjednou z ruky Apple Watch, máte holt o zábavu postaráno – tedy doposud jste měli, pokud jste neznali aplikaci Wunderfind. Ta je zdarma ke stažení v App Store na iOS a její poslání je naprosto jednoduché – co nejvíce vám pomoci při hledání ztracených zařízení, která nemusí být ani od Applu.

Princip aplikace je naprosto jednoduchý. Po jejím stažení a spuštění si do ní jednoduše přidáte vaše zařízení s Bluetooth konektivitou a ta se v ní následně zobrazují spolu s popisky vzdálenosti. Pokud tedy potřebujete zařízení najít a máte to štěstí, že jste v dosahu jeho Bluetoothu (tedy například u výše zmíněných AirPods je musíte ztratit ve chvíli, kdy se vám již podařily spárovat s telefonem), stačí jednoduše hledat v okruhu aplikací prozrazených metrů kolem vašeho zařízení. Hledání si navíc můžete ulehčit tak, že na hledaný produkt tapnete prstem a zobrazíte si rozhraní ukazující sílu Bluetooth signálu. Ta roste či naopak klesá v závislosti na tom, jak blízko či naopak daleko jste od hledaného zařízení. S trochou nadsázky si tak se ztraceným produktem zahrajete hru Samá voda nebo chcete-li Přihořívá, kterou si z dětství pamatuje snad každý z nás. Jakmile produkt najdete a na displeji se vám zobrazí 100% síla signálu, stačí z rozhraní jednoduše vyjet šipkou zpět, popřípadě zvolit možnost Našel jsem to a poté ji zhodnotit v App Store formou recenze.

Aplikaci jsem osobně zkoušel s celou řadou zařízení s Bluetooth konektivitou od AirPods, Apple Watch, iPadů či Maců až po různé lokalizátory a podobné drobnosti, které se těší ve světě čím dál větší oblibě. Měření signálu aplikací a tedy i její navigování funguje dle mého názoru velmi dobře, byť čas od času lehce zahapruje a zobrazí vám méně procent signálu, než kolik by v reálu měla. Nicméně nejedná se o nic, co by vás mělo při hledání vyvést z míry. Dříve či později totiž hledaný produkt díky aplikaci najdete zaručeně. Pochválit musím i celkové zpracování aplikace. To totiž působí tak, jako kdyby na Wunderfindu pracoval samotný Apple. Software se totiž podobá spíš nativní aplikaci, nežli výtvoru vývojářů třetích stran, což je z mého pohledu fajn.

Pokud tedy máte čas od času problém s hledáním předmětů a ty se čistě náhodou chlubí Bluetooth konektivitou, mohla by vám aplikace Wunderfind ušetřit nejednu sprchu studeného potu. Dělá totiž přesně to, co má a dělá to zatraceně dobře. Její instalaci tedy určitě doporučuji. Jeden přeci jen nikdy neví, kdy bude něco podobného potřebovat. A pokud se vám aplikace opravdu zalíbí, můžete její vývojáře potěšit buď spropitným nebo koupí Wunderfind Pro, která vám odemkne řadu dalších užitečných funkcí.