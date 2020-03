Applu opouští další důležitý člověk

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o odchodu dvou vysoce postavených zaměstnanců Applu. Konkrétně šlo o Nicka Forlenzu, který pracoval jakožto viceprezident výrobního designu. Téměř jistý je také odchod Duca Pasmooijiho, jenž v minulosti v Applu pracoval na výrobních operacích. K těmto mužům se nyní přidává přední kreativní manažerka Apple TV+ Michelle Mendelovitz, která má podle informací namířeno do 20th Century Fox Television.

Michelle Mendelovitz by měla působit jakožto vedoucí sekce pro dramata. Zodpovídat by se měla Jennifer Gwartz, viceprezidentce pro komedii a dramata. Byť jde jistě o ztrátu, Mendelovitz se v Applu příliš neohřála, jelikož jako kreativní manažerka nastoupila do společnosti v září roku 2018. I za tak krátkou dobu se ale podílela na klíčových pořadech Apple TV+. Namátkou lze zmínit tituly jako For All Mankind, Servant, Severance, Defending Jacob nebo Invaze.

Nezbývá než doufat, že si Apple na tuto pozici najde někoho minimálně stejně schopného. Důvod odchodu této ženy z její funkce vysvětlen nebyl, nicméně sama uvedla, že po svém připojení k 20th Century Fox Television nemůže být šťastnější. Před prací v Applu pracovala Michelle Mendelovitz na scénářích ve společnosti Sony. Zkušenosti jí tak rozhodně nelze upřít, čehož si je zaručeně velmi dobře vědom i její nový chlebodárce.