Prohlédněte si vítězné fotky zimní fotosoutěže Applu

Na začátku ledna spustil Apple bez jakéhokoliv předešlého náznaku fotografickou soutěž určenou pro majitele iPhonů 11, 11 Pro a 11 Pro Max. Její pravidla byla naprosto jednoduché – vyfotit cokoliv přes Noční režim nativní aplikace Fotoaparát a snímek následně nahrát na sociální sítě s příslušným označením, potažmo je zaslat přímo na speciálně vytvořený mail Applu. Přestože soutěž skončila už 29. ledna, k vyhlášení vítězů se Apple odhodlal až dnes skrze tiskovou zprávu. Jaké snímky tedy u odborné poroty zabodovaly nejvíce?

Soutěže se dle slov Applu zúčastnily tisíce uživatelů z celého světa. Vybrat šestici nejlepších fotek tak pro něj nebylo rozhodně nic jednoduchého. Po měsíci prohlížení a porovnávání soutěžních snímků se však porotě ve spožení Malin Fezehai, Tyler Mitchell, Sarah Lee, Alexvi Li, Darren Soh, Philip Schiller, Kaiann Drace, Brooks Kraft, Jon McCormack a Arem Duplessis přeci jen zadařilo. Vítězné fotky, které si můžete prohlédnout vedle tohoto odstavce, zachytili uživatelé v rozličných koutech světa – konkrétně Číně, Indii, Rusku a Španělsku a to jak za šera, tak i úplné tmy. Ve všech případech odvedl Noční režim jejich iPhonů vynikající práci. Co se pak týče použitých modelů pět z šesti snímků vzniklo na modely z řady Pro. Jen fotka zachycující červené domky na pobřeží byla vyfocena na levnější iPhone 11.

Zda dostanou vítězové finanční odměnu Apple veřejnosti neprozradil. Potvrdil však alespoň to, že vítězné snímky budeme moci v nadcházejících měsících vidět na reklamních materiálech Applu po celém světě. Nejviditelnější budou zřejmě na různých billboardech, které Apple pro propagaci funkcí svých iPhonů používá dlouhodobě velmi rád. V České republice a ani na Slovensku se nicméně podobné kampaně neodehrávají. Abyste si je tak mohli prohlédnout naživo, nezbude vám nic jiného, než vycestovat do zahraničí – konkrétně pak ideálně do zemí, ve kterých naleznete i Apple Store a Apple v nich hojně podporuje své služby.