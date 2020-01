Pochlubte se svou fotkou na Apple.com

Fotografujete rádi a jste zároveň majiteli iPhonu 11, 11 Pro či 11 Pro Max? Pak pro vás má Apple nabídku, která se jen těžko odmítá. Před malou chvílí totiž spustil fotografickou soutěž, jejíž vítězové dostanou své fotky na jeho oficiální webové stránky, účty na sociálních sítích, billboardy či do Apple Storů.

Soutěž je zaměřena výhradně na fotografie vyfocené přes Noční režim iPhonů 11 (Pro), za který sklidil kalifornský gigant velké množství pochval. Snímky focené přes něj totiž vypadají skutečně dobře a to i ve chvíli, kdy jsou foceny za velké tmy. Pokud tedy nějakou povedenou noční fotku vyfocenou právě přes tento režim v telefonu máte, můžete jí od této chvíle až do 29. ledna poslat na emailovou adresu shotoniphone@apple.com a pojmenujte ji podle schématu křestníjméno_přijmení_nightmode_iPhonemodel. Soutěže se můžete zúčastnit též přidáním fotky na Instagram či Twitter a jejím otagováním #ShotoniPhone a #NightmodeChallenge. Fotka může být (a ideálně by i být měla) v co nejvyšším rozlišení. Apple u ní povoluje dokonce i úpravy a to jak přes nativní aplikaci Fotky, tak i přes aplikace třetích stran. Účastníci soutěže musí být starší 18 let.

Ze zaslaných fotek vybere porota celkem pět nejlepších, které následně vyhlásí 4. března a od stejného dne je zřejmě Apple začne používat i pro své marketingové účely. Porota se skládá celkem z 10 lidí, přičemž valná většina z nich jsou profesionální fotografové. Apple mezi nimi zastupuje Phill Schiller, který ve společnosti řídí celosvětový marketing. Pokud se tedy do soutěže hodláte zapojit, nezbývá nám než vám popřát hodně štěstí. Vzhledem k tomu, jak populární podobné soutěže Applu bývají, jej totiž budete velmi pravděpodobně potřebovat.