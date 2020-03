Apple zahájil s předstihem oslavy Mezinárodního dne žen

Apple si na oslavy potrpí a o to více tato skutečnost platí, když přijde na oslavování lidské kreativity a schopností. Právě z tohoto důvodu Apple spustil iniciativu „She creates“, jež má vzdát hold ženám, zejména tedy v souvislosti s Mezinárodním dnem žen, který připadá na neděli 8. března. V Apple Storech po celém světě se tak uskuteční na 5 tisíc přednášek a workshopů, kde vystoupí nejrůznější umělkyně, designérky, fotografky a další vlivné osobnosti něžného pohlaví, které se významnou měrou podílely na formování životů řady lidí.

K oslavám se skrze tiskovou zprávu vyjádřila také samotná Deidre O’Brian, viceprezidentka maloobchodu. „Oslavování a náležité ocenění práce, úsilí a přínosu všech žen je pro Apple nesmírně důležité. Těšíme se, až pomocí série She creates seminářů odhalíme světu, čeho všeho jsou ženy schopny a jak přispívají společnosti. Jejich inspirace je neskutečná a my se nemůžeme dočkat, až s těmito osobnostmi seznámíme v rámci Mezinárodního dne žen i naše zákazníky a fanoušky,“ prohlásila Deidre O’Brian. Svátek sice připadá až na 8. března, avšak Apple začíná „slavit“ již nyní. Počínaje dneškem se návštěvníci jablečných obchodů dočkají rovnou dvou seminářů. Zatímco první se zaměří zejména na hudbu a populární zpěvačku Alicii Keys, druhý si vezme na paškál umění a výstavu s příhodným názvem „Hravé portréty“, za níž stojí tři umělkyně z New Yorku, Tokia a Varšavy. Další přednášky a workshopy budou však brzy následovat v průběhu března a zatím to vypadá, že paleta námětů a témat bude poměrně rozmanitá.

Tímto ale Apple nekončí, jako vyjádření podpory všem ženám bude společnost každý březnový den zviditelňovat aplikace a hry, za nimiž stojí tvůrkyně a designérky z celého světa. Podobného přístupu se dočká také Apple TV, které dá naopak prostor režisérkám, herečkám a dalším známým osobnostem, jež se podílely na tvorbě nejrůznějších seriálů, filmů a televizních snímků. Při této příležitosti se na obměnu může těšit také aplikace Apple Podcasts, která bude obohacena o plejádu nových podcastů zaměřených na příběhy žen. Pokud však dáváte přednost aktivnímu pohybu před pasivní zábavou, nemusíte se bát. Zvládnete-li krátký trénink, běh nebo procházku, získáte speciální nálepky pro Apple Watch a drobné ceny, které rozhodně zpříjemní den.