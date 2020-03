Český vývojář chystá českou hlasovou asistentku pro iPhony. Takto vypadá první verze

Kdybychom se ještě před pár lety zeptali českých a potažmo slovenských jablíčkářů na to, co jim v rámci služeb Applu a potažmo jejich iPhonů nejvíce chybí, stěžejní odpovědí by bylo bezesporu Apple Pay a česky či slovensky mluvící umělá asistentka Siri. Zatímco první přání Apple v minulém roce oběma zemím splnil, když v Česku spustil Apple Pay na jaře a na Slovensku pak v létě, na Siri rozumící naší řeči stále čekáme marně. Vzhledem k velikosti tuzemské jablíčkářeské komunity se navíc příchod “naší” Siri v brzké době příliš očekávat nedá. Zřejmě i proto se český vývojář David Beck rozhodl vzít celou situaci do svých rukou a vytvořit vlastní umělou asistentku, se kterou si v češtině, slovenštině a později třeba i polštině popovídáme.

Svůj projekt Hello Emma oznámil Beck v sobotu 29. února prostřednictvím videa na YouTube, ve kterém v krátkosti svou umělou asistentku Emmu představil a zároveň ukázal první kousky, které zvládá. Ačkoliv toho o Emmě zatím příliš mnoho nevíme, minimálně dle videa se zdá, že se bude jednat o poměrně komplexního pomocníka, který by se mohl Siri v lecčem vyrovnat. Tak hlubokou systémovou integraci, jakou se chlubí Siri, sice o Emmy očekávat logicky nelze, nicméně tento neduh jí díky češtině a slovenštině zaručeně naprostá většina jablíčkářů z Česka a Slovenska odpustí stejně jako její zatím poměrně robotický hlas. Ten je však neduhem naprosté většiny česky hovořících hlasových asistentek například z automobilů.

David Beck, kterého si můžete pamatovat z 90. let minulého století z pražského rádia City nebo rádia Blaník, na svém webu věnovaném Emmě slibuje, že první funkční beta verze jeho česky mluvící umělé asistentky dorazí už v sobotu 7. 3. 2020. Vydání její plné verze ve formě aplikace pak proběhne v na začátku letošního jara, přičemž při startu by měla zvládat bez problému výše zmíněnou češtinu a slovenštinu, které by měla doplnit i polština a možná i další jazyky. Naprosto perfektní je, že bude Emma dostupná na iPhonech 6s a novějších s iOS 13 a to zcela zdarma. Díky tomu se tak dá očekávat její velké rozšíření na iPhony tuzemskách jablíčkářů – bude-li tedy dostatečně kvalitní. Nezbývá tedy než doufat, že tomu tak skutečně bude.