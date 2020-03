Jak Apple před 29 lety započal revoluci v tiskárnách

Apple se vždy snažil být tahounem inovací a udávat směr technologickému světu, a to nejen v oblasti samotných počítačů a interního hardwaru, ale také co se týče příslušenství a externích zařízení. I z tohoto důvodu se Apple v 80. letech pustil do výroby tiskáren a v roce 1991 – konkrétně 1. března – světu představil StyleWriter. Jednoduchou, efektivní a uživatelsky přívětivou tiskárnu, která měnila zažité standardy a nabízela na tehdejší dobu zcela nevídané možnosti.

Minulost Applu je na povedené projekty poměrně bohatá, avšak kromě známých zařízení, která jsou v obecném povědomí a většina lidí si je spojuje právě s jablečným gigantem, si společnost může na konto připsat i několik dalších zásluh. Už od dob vydání počítače Apple II, jenž spatřil světlo světa v roce 1977, se totiž Steve Jobs snažil vymyslet způsob jak uživatelům zpříjemnit ovládání počítače a umožnit jim tisknout přímo to, co vidí na své obrazovce. Dnes tento technický problém zní sice až směšně, ale tehdejší počítače oplývaly jen skromnou pamětí a podobné úkony se rovnaly kvantovým výpočtům. Jednou z prvních tiskáren Applu se nicméně stal model Silentype, jehož konstrukce byla poměrně jednoduchá a stavěla zejména na uživatelsky co nejpřívětivějším ovládání. Postupem času ale výkon počítačů rostl a jablečná společnost přestala na konkurenci stačit. Problémem byla také cena, která v případě Silentype činila zhruba 600 dolarů. Vezmeme-li v úvahu inflaci, vyšplhá se tato cenovka nyní na neuvěřitelných 1875 dolarů, tudíž je poměrně jasné, že se nejednalo o zařízení pro masy.

Technologický gigant to však s tiskárnami nevzdával a stále přicházel s novými typy a modely, avšak žádný uživatele nezaujal natolik, aby byli ochotní investovat do něj tak velkou částku. Ač se tedy jablečné počítače stávaly dostupnějšími, nová tiskárna vyšla téměř na tolik co zbrusu nový Apple II nebo III. Jen málokterá společnost si tak mohla dovolit externí zařízení pořídit a v případě běžných uživatelů to platí dvojnásob. Změna nastala až s příchodem LaserWriteru, který znovu definoval dosavadní standardy a mílovými kroky předčil konkurenci. Problémem ale byla opět cena, která činila závratných 6995 dolarů, což po propočtení inflace vyjde na 16770 dolarů. To je mimo jiné částka, za níž se dá ve Spojených státech pořídit běžné auto.

Pravou revoluci tak způsobil právě až StyleWriter, jenž se do obchodů dostal před 29 lety. Stál příznivých 399 dolarů, tudíž v dnešní době by sice byla cena dvakrát vyšší, ale stále poměrně dostupná, a přišel sice s omílanou, ale zato kvalitní technologií – inkoustovým tiskem. Oproti jehličkovému způsobu tisku, využívaném především v předchozích modelech, se tak jednalo o notný pokrok. Díky tomu se zájem široké veřejnosti výrazně zvýšil a lze s jistotou tvrdit, že právě StyleWriter stál za zrodem prvních masivně vyráběných tiskáren, které si mohl bez okolků pořídit i běžný uživatel. Postupem času navíc následovaly další modely, včetně StyleWriter II nebo barevného StyleWriter Color. Řada se rozrůstala až do roku 1997, kdy se do společnosti oficiálně vrátil Steve Jobs, zrušil výrobu většiny Apple produktů a rozhodl se Apple značně „reformovat“. Právě kvůli Jobsovi se za tiskárnami z dílny Applu nadobro zavřela voda.