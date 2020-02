Smutné výročí: Steve Jobs by dnes oslavil 65. narozeniny

Dnes je to přesně pětašedesát let, co se narodil spoluzakladatel a bývalý ředitel společnosti Apple Steve Jobs. Jobs se narodil 24. února roku 1955, a zemřel ve svých šestapadesáti letech na následky rakoviny slinivky v roce 2011. Firmu Apple založil v dubnu roku 1976 spolu se Stevem Wozniakem, a stál u zrodu ikonických a revolučních počítačů, jako byl Apple I, Apple II nebo třeba původní Macintosh.

Jobs v Applu působil mezi lety 1976 – 1985, kdy firmu po neshodách s jejím tehdejším ředitelem Johnem Sculleym opustil. Applu se ale postupem času dařilo čím dál tím hůře. Ve druhé polovině devadesátých let minulého století rozhodlo vedení firmy o odkoupení Jobsovy společnost NeXT. Zároveň došlo také k Jobsovu návratu do Applu. Situace v Applu se díky Jobsovi začala postupně zlepšovat, a firma světu představila ikonické produkty, jako třeba iMac G3, iBook, MacBook, a o něco později také iPhone, iPad, nebo služby jako iTunes či App Store.

Když Jobse na vedoucí pozici vystřídal Tim Cook, řada lidí měla obavy o to, zda se mu vůbec podaří úspěšně kráčet v Jobsových stopách. Cook se ale opakovaně nechal slyšet, že přestože vede Apple odlišným stylem než Jobs, je v Applu „Jobsova DNA“ – jeho vkus, způsob přemýšlení, odhodlání k tvrdé práci a touha po inovaci – napořád pevně zakořeněná, a bude navždy základním stavebním kamenem filosofie Applu. Vliv Jobsovy práce je svým způsobem znát na každém produktu, a jeho tvorba ovlivnila také práci řady jiných výrobců. „Think Different je v Applu stále hluboce zakořeněno,“ uvedl Cook v jednom ze svých loňských rozhovorů.

Když Steve Jobs zemřel, řada fanoušků Applu z celého světa mu děkovala za to, jakým způsobem změnil jejich životy k lepšímu. Lidé na spoluzakladatele Applu rozhodně nezapomínají ani roky po jeho smrti, a připomínají si jeho odkaz při příležitosti významných výročí. Vyjádření vedení Applu k příležitosti nedožitých Jobsových pětašedesátin na sebe jistě ani dnes nenechá dlouho čekat.